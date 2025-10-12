İzmir’in Balçova ilçesinde yer alan Çakalburnu Lagünü ile İnciraltı Kent Ormanı, sonbaharın renkleriyle adeta görsel bir şölen sunuyor. Mevsimin getirdiği değişim, bölgedeki doğal yaşam ve ağaç dokusunu etkileyerek fotoğraf ve doğa tutkunları için cazibe merkezi haline getiriyor.

Kuş Cennetinde görsel zenginlik

Tepeli pelikan, ak pelikan, karabatak, balıkçıl, ördek, sakar meke, yalıçapkını ve çulluk gibi farklı kuş türlerine ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü, özellikle flamingoların bölgeye uğramasıyla sonbaharda da renkli bir tablo ortaya koyuyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi, kuşların doğal yaşam alanlarını korumalarını kolaylaştırırken, ziyaretçilere büyüleyici bir görsel deneyim sunuyor.

Kent ormanında sonbahar izleri

İnciraltı Kent Ormanı’nda ise ağaçların yaprakları kısmen dökülmüş, bazıları ise kahverenginin sıcak tonlarına bürünmüş durumda. Bu renk geçişi, sonbaharın karakteristik görüntüsünü ortaya çıkarırken, orman içindeki yürüyüş yolları ve gölet çevresi doğal bir tabloya dönüşüyor.

Havadan görüntülerle doğa şöleni

Lagün ve ormandaki sonbahar manzarası, dron ile havadan görüntülenerek doğal güzelliklerin kapsamlı bir panorama hâlini ortaya koyuyor. Bölgeyi ziyaret edenler, hem kuşların hareketliliğini hem de ağaçların renk cümbüşünü bir arada görme imkânı buluyor.