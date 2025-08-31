Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in Foça ilçesi, 30 Ağustos Büyük Zafer'in 103. yıl dönümünü, anlamlı bir çevre projesiyle kutladı. Foça Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, ilçenin minik sakinleri ve aileleri, belediyeye ait arazilere 103 adet zeytin fidanı dikti.

Foça'da "Barış bahçesi" oluşturuldu

Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Kozbeyli Mahallesi'ndeki belediye arazisinde gerçekleştirilen fidan dikim törenine, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve belediye kreşinin öğrencileri katıldı. Zeytin fidanlarının dikimiyle "Barış Bahçesi" adı verilen bir alan oluşturuldu.

Törende konuşan Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, projenin fikrinin zeytin hasadı sırasında çocuklarla yaptığı sohbetlerden doğduğunu belirtti. Fıçı, dikilen zeytinlerin "ölmez ağaç" olarak da bilindiğini ve bu ağaçların barışın ve umudun simgesi olduğunu vurguladı. Fıçı, görev süresi boyunca belediyeye ait tüm arazilere zeytin ağacı dikmeye devam edeceklerini ve böylece ormanları yok eden zihniyete karşı mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Çocukların, öğretmenleriyle birlikte fidanların bakımını yaparak bir ağacın nasıl yetiştiğini öğrenmelerinin de projenin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Miniklerin emeğiyle yeni bir orman doğuyor

Konuşmaların ardından, yaşları 4 ila 10 arasında değişen minikler, aileleriyle birlikte büyük bir coşkuyla fidanları toprakla buluşturdu. Çocuklar, ellerinde küreklerle neşe içinde çalışarak "Barış Bahçesi"ni adeta bir bayram yerine çevirdi.