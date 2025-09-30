2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken, karşılaşmanın en dikkat çeken ismi genç orta saha oyuncusu Ege Arslan oldu. 19 yaşındaki futbolcu, 589 günlük gol suskunluğunu bu maçta bozdu.

Altyapının gururu: İlk profesyonel yılları

Altınordu altyapısından yetişen Ege Arslan, A takımdaki ilk yılında 2023-24 sezonunda 17 lig maçına çıkıp 2 gol kaydetmişti.

Son golünü 18 Şubat 2024’te Adıyaman FK karşısında atan genç krampon, geçtiğimiz sezon ise 27 maçta görev almasına rağmen fileleri havalandıramamıştı.

Ankaragücü maçında kritik gol

Ankaragücü deplasmanında 17’nci dakikada sahneye çıkan Arslan, takımını öne geçiren golü attı. Bu gol, hem Altınordu’ya moral olurken hem de genç oyuncunun kariyerinde özel bir dönüm noktası oldu.

Takımın gol yükünü altyapı çekiyor

Sezonun ilk 6 maçında 3 kez fileleri havalandıran Altınordu’da gollerin tamamı altyapıdan yetişen isimlerden geldi.

Sol kanat oyuncusu Sercan ve gurbetçi santrfor Keni Var da bu süreçte skor yükünü paylaşan futbolcular arasında yer aldı.