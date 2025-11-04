Son Mühür / Yiğit Uzun - İzmir Adalet Sarayı’nda, Türk Kızılay ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğiyle düzenlenen “Sana İhtiyacımız Var Kan Dostum” temalı kan bağışı kampanyası yoğun katılımla gerçekleştirildi.

4 Kasım 2025 Salı günü Personel Tabipliği önünde gerçekleştirilen etkinlikte, adliye personeli, avukatlar ve vatandaşlar kan bağışında bulunarak Türk Kızılay’ın kan stoklarına katkı sağladı. Gün boyu süren kampanyada, “Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır” mesajı öne çıktı.

Etkinliğe Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Fahri Baykalmış da katıldı. Baykalmış, kan bağışının toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Kızılay olarak yıl boyunca düzenli kampanyalarla gönüllü bağışçı sayısını artırmayı hedefliyoruz. Adliye çalışanlarının desteği bizim için çok değerli.” dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise, Kızılay ile yürütülen sosyal projelerin devam ettiğini hatırlatarak, “Kan bağışçısı olmak sadece insani değil, toplumsal bir görevdir. Kızılay’la birlikte aşevi projemiz de sürüyor. Bu tür kampanyalarla dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kızılay ekipleri, bağışçılara sürecin önemi ve düzenli kan bağışının sağlık açısından faydaları hakkında bilgilendirme yaptı. Katılımın yüksek olduğu kampanya, adliye çalışanlarının duyarlılığını ortaya koydu.