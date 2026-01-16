14 Ocak 2026 günü saat 09.20 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Botu KB-4507, hareket halinde bulunan fiber karinalı bir lastik botu tespit etti.

Durdurulan botta yapılan kontrolde 17 düzensiz göçmen ile birlikte 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler ve şüpheli, gerekli işlemler için karaya çıkarıldı.

Menderes açıklarında fiber tekne durduruldu

Aynı gün saat 12.35’te Menderes ilçesi açıklarında devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik Botu KB-89, denizde ilerleyen bir fiber tekneyi durdurdu.

Tekne içerisinde bulunan 11 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalanarak güvenli şekilde kontrol altına alındı.

Gece saatlerinde kurtarma operasyonu

Günün son müdahalesi ise saat 23.45’te Karaburun açıklarında gerçekleştirildi. İçerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine TCSG-4 ve KB-118 numaralı Sahil Güvenlik botları bölgeye sevk edildi. Ekipler, aralarında 16 çocuğun da bulunduğu toplam 39 düzensiz göçmeni denizden kurtardı.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Yakalanan ve kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. İlk operasyonda yakalanan göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.