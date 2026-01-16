Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'in Tire ilçesinde My Fried Chicken, 'Çocuk Karne Şenliği' düzenledi. Şenlikte çocuklar palyaço gösterileri ile eğlenirken özel alanda bol bol fotoğraf çektirdiler.

Karslıoğlu minik hayranları ile...

Radyo Ege'nin yıldızı Mustafa Karslıoğlu ile de tanışan çocuklar sohbet edip selfie çektirdiler. Radyoda sesini duyarak hayran oldukları Mustafa Karslıoğlu ile karşılaşan minikler hem radyo hakkında bilgi aldılar hem de Karslıoğlu'nun gösterisinde eğlendiler.

Hamburger menü hediye...

Şenlikte karnesiyle gelen çocuklara ücretsiz menü ikram edilirken, ebeveynler de yüzde 15 indirim imkanından yararlandılar.

Sürprizler sürecek...

My Fried Chicken Yönetim Kurulu Başkanı Onur Pişiren, karne günü çocuklarla böyle bir etkinliğe imza attıkları için çok mutlu olduklarını belirtti "Bu etkinliği Tire'de ilk kez gerçekleştirdik. Şenliğe ilgi umduğunuzdan daha fazla oldu. Sürprizlerimiz sürecek."