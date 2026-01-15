Türkiye ile Irak arasında karşılıklı olarak gerçekleştirilen tüm yolcu ve kargo uçuşları süresiz olarak askıya alındı iddiası kamuoyuna yansımıştı. İddiaların kamuoyunda yayılmasının ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) dikkat çeken bir açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaları net bir dille yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğunu iddia eden paylaşımlar asılsızdır.

İki ülke arasındaki uçuşlar güncel planlamalara uygun olarak devam etmektedir.

Dezenformasyon barındıran art niyetli içeriklerin dikkate alınmaması; sadece yetkili resmi merciler tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi kamuoyundan önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.