Son Mühür / Yağmur Daştan - Çiğli Belediyesi’nde 1998 yılına dayanan ve 20 yılı aşkın süredir çözüme kavuşturulamadığı belirtilen kat karşılığı inşaat/kooperatif dosyasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Mülkiyeti belediyeye ait 22169 ada 1 parselde yer alan taşınmazla ilgili süreç geçtiğimiz belediye meclisinde tekrar gündeme gelmiş ve tartışmaları bir kez daha alevlendirmişti. 1998 yılından bu yana Çiğli Belediyesi ile sözleşmesi bulunan Çamlıkent Yapı Kooperatifi’ne ilişkin sözleşme sürecinde Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a yetki verilmesini öngören önerge oy çokluğu ile kabul edilmişti. Çiğli’de konuyla ilgili tartışmalar devam ederken, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Çiğli Grup Başkan Vekili Özgür Kaner, söz konusu arazide geçmişten bugüne yaşananları anlattı, uyarılarda bulundu. Çiğli’nin malına sahip çıkılmadığını söyleyen Kaner, “30 bine varan Çiğli halkı burada mağdur” dedi.

“28 yıldır bir çivi bile çakılmadı”

Çiğli Belediyesi ile Çamlıkent Yapı Kooperatifi arasında imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin 28 yıldır yerine getirilmediğini ifade eden Kaner, sürece ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Çiğli Belediyesi ile Çamlıkent Yapı Kooperatifi arasında 1998 yılında kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşme ile 22169 ada 1 parsel ve yanındaki parsele blok nizam şeklinde konutlar inşa edilmesi ve bu konutların yüzde 23 oranında isabet edenlerin belediyeye ait olması konusunda bir anlaşma yapılıyor. Bu anlaşma kapsamında da kooperatif kendi üyeleri ile beraber komşu parsele zaman içinde blok nizam şeklinde daireleri inşa edip teslim ediyor ve belediyeye ‘Yaptığım inşaatları bu blokları bozmadan üyelerime vereyim, size hakkınızı 22169 ada 1 parselde inşa edilecek konutlardan vereyim’ diyor. Her parselden yüzde 23 almamız gerekirken inşa edip bitirdiği parseldeki yüzde 23’lük hakkımızı 22169 ada 1 parsele devrediyorlar. Sonuç olarak bu 22169 ada 1 parselde yüzde 46 oranında arsa sahibi olarak Çiğli Belediyesi’nin konut hakkı var. Aradan geçen 28 yıllık süreçte, 22169 ada 1 parsele bir çivi dahi çakılmıyor. Hiçbir inşaat yok, inşa seviyesi sıfır. Geçmiş dönemlerde de her belediye başkanı ve meclislerde bu konu konuşulmasına rağmen sürekli bir şekilde süre uzatılması, olayın geciktirilmesi gibi durumlar yaşanmış ve süreç bu noktaya kadar gelmiş. Kooperatif tarafından hiçbir şekilde belediyeye teslim edilen bir işlem yok. Aynı kat karşılığı işlem sözleşmesinde de diyor ki ‘Gecikme halinde daire başına 300 dolar ve geciken her ay başına bir gecikme tazminatı ödenmesi gerekiyor.’ Bugüne kadar olan gecikmelerde belediyeye bir kuruş dahi ödenen para yok. Buna ilişkin açılmış tazminat davası yok. Kat karşılığı inşaat sözleşmesini fesih etme gibi bir durum da yok.”

“Israrla kooperatif aleyhine bir adım atılmıyor”

Kaner, söz konusu süreçle ilgili geçmiş dönem belediye başkanları ve meclis üyelerine yönelik İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından soruşturmalar yürütüldüğünü ifade ederek, Mart 2024 seçimlerinden sonra göreve gelen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Mart 2024 seçimlerinden itibaren göreve gelen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, son iki yıldır hemen hemen her mecliste sürekli uyarmamıza rağmen ısrarla kooperatif aleyhine hiçbir işlem ve adımda bulunmuyor. Bulunmamakla birlikte yasal görevi olan kat karşılığı inşaat süresinin feshi konusunda da bir dava açmış değil. Son dönemde bütün ısrar sonucu gecikme tazminatı davası açmışsa da bu fesih sonucu doğurmayacaktır ve hâlâ elde edilmiş bir husus yoktur. Bununla birlikte son alınan meclis kararında belediye ısrarla kooperatif ile tekrar görüşme yapmak istediğini, bu konuda yetki istediğini ve kürsüden de ifade ettiği üzere kooperatiflerle yapacağı görüşmelerde kat karşılığı sözleşmesini hayatta tutup hala onların daire yapması inancı ile belediyeye daire verileceği konusunda iddialarda bulunuldu.”

“Çiğli halkı mağdur ediliyor”

Kaner, belediye meclisinde dile getirdikleri hususlara da değinerek şunları söyledi:

“Bir belediye başkanı olarak derhal gereğini yapması gerekirken Çiğli halkını mağdur etmektedir. Belediye meclisinde söylediğimiz husus şu: Bu kooperatif tarafını bir müteahhit olarak kabul ederseniz, müteahhit arsa sahibi ilişkisinde müteahhit arsa sahibin hakkına çökmüştür. Arsa sahibinin hakkını vermeden 20 ila 25 yıldır dairelerde oturulmasına rağmen Çiğlili’nin hakkı belediye başkanı tarafından takip edilmemektedir. Mecliste bunun muhalefetini yapmakla beraber haklarımız için yasal yollara başvuracağımızı deklare ettik.”

Ruhsat uzatımı iddiaları gündemde

Söz konusu parselde ruhsat uzatımı yapıldığına ilişkin iddiaların sorulması üzerine Kaner, şu ifadeleri kullandı:

“Böyle söylemler var. Sorun şu ki belgeyi göremiyoruz. Bizim gördüğümüz birtakım belgeler var ama kimseyi de zan altında bırakmamak için deklare edemiyoruz. Bu kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince yapılacak inşaatlarda imar mevzuatı kapsamında inşaat ruhsatlarının beş yıl ömrü var. Bu beş yıl içinde inşaatları bitiremediğinizde ilgili belediyeden süre uzatımı istiyorsunuz. Fakat buradaki belediyenin hem arsa sahibi hem de idare sıfatı var. Çiğli Belediyesi’nin bu beş yılda sonuçlanmaması nedeniyle ruhsatta süre uzatımını geçmiş tarihte verdiğini duyduk. Ancak son dönemde yapı denetim mevzuatı kapsamında yapı denetim atanması ve değiştirilmesi noktasında bir inşaat ruhsatı verildiğini duyduk ama belgeyi görmedik. Yeni bir ruhsat verilip verilmediğini sorduğumuzda Belediye Başkanı kürsüden ‘Vermedik’ diye bir beyanda bulundu. ‘Belediye başkanı yalan söylemez’ ilkesini esas alarak bu söylediğini doğru kabul ediyoruz.”

“Alan boş ama satış yapıldığı duyumları var”

Alanın emlak ofisleri aracılığıyla pazarlandığı ve konut satışlarının yapıldığına yönelik iddialara da değinen Kaner, şu açıklamayı yaptı: “Alana gittik, alan şu anda bomboş ve hiçbir inşaat faaliyeti yok. Fakat söz konusu duyumları biz de alıyoruz. Buranın kooperatifin yanı sıra ilgili ve ilgisiz insanlar tarafından pazarlandığını duyuyoruz. İnsanların sözleşmelere davet edildiğini de duyuyoruz. Biz bu konuda hukuki mücadelemizi başlatacağız ve bilinmeyenler de aydınlatılacaktır. Belediyemizin bir mülkü var, geçmişte de kooperatife verilmiş. Kooperatif de arsa sahibine hakkını vermemiş, bizi de 28 yıldır ‘Vereceğim’ diye kandırıyor. Tabii inşaatta tanınan süreler var, bunun 8 yılını atsak bile 20 yıllık bir zarar var. Bahsettiğimiz konu da başlangıcı 154 daire, şu anda 169 daire olarak geçiyor. 169 dairenin her birinin 20 yıllık gecikme zammının tanzimini düşünürseniz her biri bir daire parasını geçmiş durumda.”

“Kamu kurumlarında takdir hakkı yok”

Kaner, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

“Yapılması gereken iş aslında çok basit: Arsa sahibi olarak müteahhide verdiğiniz bir arsanızda müteahhit dairelerinizi teslim etmez ve inşaata başlamaz ise sözleşmeyi feshedersiniz. Fakat bu hakkı bir vatandaş olarak düşünüp karar verirsiniz. Kamu kurumlarında böyle bir takdir hakkı yok. Belediyenin 5393 Sayılı Yasa gereğince işlemi takip etmesi lazım. Nasıl emlak vergisini, temizlik vergisi ödemeyen kişilerin banka hesaplarına kadar e-Haciz konuluyorsa, burada da bunu yapmalı. İki yıldır bu konuda hiçbir işlem yapmış değil. Bu konuda sürekli bir soruşturma var, belediyemizde müfettiş de geliyor ama yapmama ısrarı var. Çiğli, Egeşehir Yapı Kooperatifi tarafından Büyükşehir eliyle mağdur. Çiğli Belediyesi eliyle de bu arsa üzerinden zaten mağdur. Burada diğer kooperatif davalarından ayrıştığımız konu şu: Sadece kooperatif özelinde bakmayın, 230 bine varan Çiğli halkı burada mağdur. Bir dairenin 10 milyon lira olduğunu düşünürsek 1 milyar 690 milyon lira yapar.”