Son Mühür/ Merve Turan - Solunum yolu enfeksiyonlarının dünya genelinde en sık görülen sağlık sorunları arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Şükran Köse, basit ancak etkili hijyen önlemleriyle bu hastalıkların önemli ölçüde engellenebileceğini ifade etti. Hijyen kurallarının ihmal edilmesinin; nezle, soğuk algınlığı, grip, farenjit, larenjit, sinüzit, bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı, bronşit ve zatürre gibi birçok enfeksiyona zemin hazırladığına dikkat çekildi.

Günlük temizlik alışkanlıkları hayati önemde

Köse, solunum sağlığının korunması için kişisel hijyen kurallarının düzenli şekilde uygulanması gerektiğini belirtti. Haftada en az iki-üç kez banyo yapılması, giysi ve çamaşırların sık değiştirilmesi, el ve ayak tırnaklarının düzenli kesilmesi gerektiği vurgulandı.

Yemeklerden önce ve sonra, tuvalet kullanımının ardından ellerin mutlaka su ve sabunla yıkanıp kurulanması; ağız ve diş bakımına özen gösterilmesi; koltuk altı ve ayak hijyeninin sağlanması ile yaşam alanlarının temiz tutulmasının enfeksiyon riskini azalttığı ifade edildi.

Risk gruplarına özel uyarı

Bağışıklık sistemi zayıf bireyler, çocuklar, yaşlılar ve kronik solunum yolu hastalığı bulunan kişilerin enfeksiyonları daha ağır geçirebildiğine dikkat çeken Köse, bu grupların ve birlikte yaşadıkları kişilerin hijyen kurallarına çok daha titizlikle uyması gerektiğini kaydetti.

Maske ve el yıkamada yapılan hatalar

Maske kullanımında sık yapılan yanlışlara değinen Köse, maskelerin genellikle tek kullanımlık olduğuna, nemlenen veya ıslanan maskelerin yeniden kullanılmaması gerektiğine işaret etti. Maskenin ön yüzeyine dokunulmaması gerektiğini vurgulayan Köse, maskenin yüzeyinde farklı mikroorganizmaların bulunabileceğini, bu temasın göz enfeksiyonlarına dahi yol açabileceğini ifade etti. Cerrahi maskelerin yıkanıp tekrar kullanılmasının uygun olmadığı, bez maskelerin ise yıkanıp kurutulduktan sonra yeniden kullanılabileceği belirtildi.

El yıkamada en sık yapılan hatalar arasında sürenin kısa tutulması, yalnızca parmak uçlarının yıkanması, tırnak araları ve başparmakların ihmal edilmesi gösterildi.

Kapalı alanlar düzenli havalandırılmalı

Ortam havalandırmasının solunum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Köse, kapalı alanların günde üç-dört kez, 20–30 dakika süreyle havalandırılması gerektiğini belirtti. Ev içinde sigara içilmesinin hava kalitesini ciddi biçimde düşürdüğü, ev ortamında bitki bulundurmanın hava kalitesine katkı sağladığı aktarıldı.

Hijyen alışkanlığı çocuk yaşta kazandırılmalı

16 Ocak Dünya Hijyen Günü’nün farkındalık açısından önem taşıdığını ifade eden Köse, hijyenik olmayan ortamların mikroorganizmalar için uygun üreme alanı oluşturduğunu belirtti. El yıkamama, gıda hijyenine dikkat etmeme ve sağlıksız ortamlarda yaşamanın hastalık riskini artırdığına dikkat çekilerek, hijyen kültürünün çocuk yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiği vurgulandı.