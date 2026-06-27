Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti ve CHP grup başkanvekilleri arasında yaşanan "çöken yol" tartışması, meclis salonunun ardından karşılıklı açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan'ın Güzelbahçe-Seferihisar yolundaki çöküntünün hâlâ düzeltilmediğini belirterek kendisini yalan söylemekle suçlamasına yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, sert eleştirilerde bulundu. Yolun hukuki süreç nedeniyle beklediğini belirten Yıldız, CHP grubunu algı siyaseti yapmakla suçladı ve büyükşehir belediyesinin su faturaları politikasını hedef aldı.

"Önce kendi belediyenizin ödevine çalışın..."

Güzelbahçe-Seferihisar yolundaki hasarın bir inşaat firmasının temel kazısı sırasında meydana geldiğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Karayolları Bölge Müdürlüğünün hasar tespit davası açtığını ve önümüzdeki hafta çıkması beklenen bilirkişi raporunun ardından imalat çalışmalarının başlayacağını açıkladı. Sürecin sahipsiz olmadığını vurgulayan Yıldız, CHP’li Özkan’ın eleştirilerine şu sözlerle karşılık verdi:

"Karayolları, hukuki süreç tamamlanmadan işlem yapamaz. Bu kamu yönetiminin gereğidir. Keşke siz de ucuz siyaset yapmak yerine kendi belediyenizin işlerine aynı hassasiyetle yaklaşabilseniz. İzmir'in dört bir yanında aylorca bozuk kalan yolların, yarım bırakılan üst geçitlerin hesabını ne zaman vereceksiniz? En önemlisi, kanuna aykırı şekilde İzmirlilerden tahsil ettiğiniz 1 milyar lirayı aşan su bedelini ne zaman iade edeceksiniz? Mayıs ayında yetkiniz olmadığı halde zamlı tarifeden yaklaşık 1,5 milyon aboneye fatura kesilmesini nasıl açıklıyorsunuz? Vatandaş neden yüzde 85'e varan zamlı faturaları ödemek zorunda bırakıldı? Önce bunun hesabını verin, sonra dönüp başkalarına ders vermeye çalışırsınız. Size tavsiyem; önce kendi belediyenizin ödevine çalışın."

Yağmur Yurdakul Özkan ne demişti?

Tartışmanın fitilini ateşleyen açıklamayı yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan ise 11 Haziran’daki meclis toplantısında yaşanan diyalogları hatırlatarak AK Parti kanadını eleştirmişti. Mecliste Güzelbahçe'deki yolu gündeme getirdiğinde Hakan Yıldız’ın "Yapıldı o yol, yalan konuşma" diyerek sözünü kestiğini belirten Özkan, aradan geçen süreye rağmen yolda hiçbir çalışma yapılmadığını şu sözlerle savunmuştu:

"11 Haziran tarihinde gerçekleştirilen meclis toplantısında Hakan Yıldız tarafından çöken yolun yaptırıldığı iddia edilmiş, konuşmam saygısızca kesilmişti. Bugün aradan geçen onca zamana rağmen yolun hali görüntüdedir. Kimin yalan söylediği ortadadır. Yolun çökmesi yalan değil. Önce dinlemeyi öğren, saygı duymayı öğren."