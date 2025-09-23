Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İZBETON ve kooperatif soruşturması, İzmir Ticaret Odası’nı da (İZTO) etkisi altına aldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Çağlar Kalkan, Cihangir Lübiç, Halil Telli ve Hüseyin Cengiz yer aldı.

TOBB Tüzüğü’ne göre, son altı ayda üç kez meclis toplantısına katılmayan üyelerin üyelikleri düşüyor. Bu nedenle, halen tutuklu bulunan Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç, Ekim ayında yapılacak meclis toplantısına da katılamazlarsa üyeliklerini kaybedecek.

Henüz kesinleşmedi

Şu anda üyelik düşme kararı alınmış değil. Ancak süreç, tamamen Ekim ayında yapılacak toplantıya bağlı. Eğer tutukluluk hali devam eder ve devamsızlık üç toplantıya ulaşırsa, üyeliklerin otomatik olarak sona ereceği belirtiliyor.

Yedek üyeler göreve gelecek

İZTO’da boşalan koltuklar için yeni seçim yapılmayacak. Organ seçimlerinde belirlenen yedek üyeler sıralamaya göre göreve gelecek.