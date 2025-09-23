Son Mühür/ Begüm Mol - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çeşme İlçe Örgütü’nde 27 Eylül Cumartesi günü yapılacak kongre öncesinde yarış, adaylıktan çekilen İrfan Ülgen’in ardından Seyit Dolunay Onur ve Nadire Erol arasında geçecek. Bu kapsamda İlçe Başkan Adayı Seyit Dolunay Onur, 22 Eylül Pazartesi günü ilçe binasında geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenledi. Onur’a, annesi Işıl Onur, babası Av. Akgün Onur’un yanı sıra çok sayıda partili eşlik etti.

Kavasoğullar: “Seçimler birlikle kazanılır”

Basın toplantısından önce konuşan CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, partinin köklü mücadelesine dikkat çekerek, “Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman yenilmeyecek. Bayrağı göndere çektik, indirmedik ve indirmeyeceğiz. Seçimler sosyal medyada değil, örgütle, gönüllülerle, birlik ve beraberlikle kazanılır” dedi.

Onur: “Bu sadece bir adaylık değil, mücadele yolculuğu”

Daha sonra kürsüye çıkan Seyit Dolunay Onur, ceketini çıkarıp kollarını sıvayarak coşkulu bir konuşma yaptı. Adaylığının sadece bir makam için değil, Cumhuriyet’in, özgürlüğün ve adaletin yaşatılması için verilen bir mücadele olduğunu vurgulayan Onur, şunları söyledi:

“Çeşme’nin sorunlarına çözüm üretecek, partimizi yerelde daha güçlü kılacak bir örgüt için yola çıktım. Mahalle mahalle, sokak sokak çalışacağız. Halkımıza ‘CHP buradadır, yanınızdadır, asla teslim olmayacaktır’ diyeceğiz. Partimizin ilkeleriyle katılımcı, şeffaf ve dinamik bir yapı kuracağız. Yolumuz zor olabilir, ama biz Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz. Asla teslim olmayacağız.”

Onur, ilçe başkanlığı sürecinde parti içi kavgalarla vakit kaybetmeyeceklerini, kongre sonrası hızla iktidar mücadelesine başlayacaklarını söyledi. “Kongremizi bir başkanlık yarışı değil, bayrak yarışı olarak görüyoruz. Hiçbir yol arkadaşımızı kırmadan, centilmenlik içinde süreci tamamlayacağız” diye konuştu.

“Ya hep beraber ya hiçbirimiz”

Sözlerini, “Sizlerin desteğiyle birlikte başaracağız. Çünkü biz Çeşme’yiz, çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiçbirimiz” ifadeleriyle tamamlayan Onur, partililerden uzun süre alkış aldı. Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.