Son Mühür / Yiğit Uzun- Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da tutuklu sanıkları arasında yer aldığı İZBETON davası, bugün İzmir Adliyesi’nde görülmeye başlandı. 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada CHP örgütü nedeniyle yoğunluk yaşanırken, basın mensupları, bazı sanık yakınları ve izleyiciler salona alınmadı ya da geç alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay duruşmaya katılmazken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Rıfat Nalbantoğlu, Yüksel Taşkın, DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve eski Başkan Aziz Kocaoğlu davayı izledi.

MAHKEME SANIK İFADELERİYLE BAŞLADI

Duruşma, ifadeleri alınmamış sanıkların dinlenmesiyle başladı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, mütalaanın sunulmasının ardından savunma yapacaklarını beyan etti.

ASLANOĞLU: “ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE MENFAAT YOK, KAMU ZARARI YOK”

Tutuklu sanıklardan Şenol Aslanoğlu, mahkemede yaptığı açıklamada savcılığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istemesine rağmen mahkemenin bu talebi reddettiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Savcılık adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi ama mahkeme bunu reddetti. Demek ki üçüncü kişilere ilişkin bir menfaat söz konusu değil.”

Aslanoğlu, belediye ile yapılan sözleşmelerin içeriğine de değinerek şunları söyledi:

“Mahkeme heyeti bütün yüklenicileri ve alt yüklenicileri hem tutuksuz yargılıyor hem de adli kontrol tedbirlerini kaldırıyor. Demek ki üçüncü kişiler de gitti.

‘Kamu zararı var mı?’ denildi, belediyemiz yazı gönderdi.

Protokol dedikleri sözleşme, daha önceki sözleşmenin yenilenmiş hâlidir.

Ne değişmiş derseniz, sadece iş müteahhitlere verilmeyecek. Başka hiçbir şey yok.

Sözleşme maddesinde açıkça ‘geçmiş sözleşme aynen geçerlidir’ diyor.”

BELEDİYE MAHKEMEYE RESMİ YAZI SUNDU: “HERHANGİ BİR KAMU ZARARI KAYDI YOK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliği tarafından 13 Ekim 2025 tarihinde mahkemeye gönderilen yanıt yazısında, müzekkerenin 11 Ekim’de belediyeye ulaştığı ve konunun Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelendiği belirtildi.

Yazıda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yapılan incelemelerde herhangi bir kamu zararı kaydına rastlanmadığı ifade edildi.

Ayrıca, Sayıştay Başkanlığı denetçilerinin 2025 mali yılı dış denetimi kapsamında yürüttüğü incelemelerin sonuçlarının da mahkemeyle paylaşılacağı vurgulandı.

“BELEDİYEDEN PARA ÇIKIŞI YOK, HARCAMALAR USULE UYGUN”

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’nın değerlendirmesinde, belediye ile İZBETON A.Ş. arasında imzalanan protokollerin “kat karşılığı esasına göre düzenlendiği”, bu nedenle belediyeden herhangi bir para çıkışı olmadığıkaydedildi. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 3 Haziran 2025 tarihli araştırma raporunda ise, belediyenin 2021–2024 yıllarına ait faaliyet ve harcamalarının usule uygun olarak yürütüldüğü belirtildi.

Aynı raporda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen inceleme dosyasında da mevzuata aykırı bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı.

“SAYIŞTAY RAPORLARI MAHKEMEYLE PAYLAŞILACAK”

Belediyenin mahkemeye sunduğu yazıda şu ifadelere yer verildi:

“5018 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında yapılan tetkikler sonucunda kamu zararı kaydına rastlanmamıştır. Sayıştay denetimi 2025 mali yılı kapsamında devam etmekte olup, sonuç raporu tamamlandığında mahkemenizle paylaşılacaktır.”

TANIKLAR VE AVUKATLARIN SAVUNMALARI

Duruşmada Uzundere S.S. İş Alemi Konut Yapı Kooperatifi sorumlusu Ömür Özmen, yalnızca Şenol Aslanoğlu’nu akrabalık bağıyla tanıdığını belirtti.

Örnekköy 3. Etap Kentsel Dönüşüm Kooperatifi yöneticisi Çağlar Kalkan, belediye ile imzalanan iyi niyet protokolü sonrası mağduriyetlerin giderildiğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gaffar Karadoğan’ın avukatları da savunmalarını sundu.

Aydın’ın avukatı İlhan Cihaner, mevcut İzmir Büyükşehir yönetiminin protokollerle süreci sürdürdüğünü ifade etti.

BAZI BASIN MENSUPLARI HALA SALONA GİREMEDİ

İçeride yaşanan CHP Parti örgütü üyeleri yoğunluğu nedeniyle bazı basın mensupları içeri giremiyor. Mahkeme heyeti basından gelen tepkilere kulaklarını tıkadı.