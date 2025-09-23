İnciraltı Çağlar ve Cengiz Temel Futbol Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen törende Başkan Seyit Mehmet Özkan ve Altyapı Sportif Direktörü Ozan Bilgir ile bir araya gelen Fatih Parmaksız resmi sözleşmeye imza attı.

Başkan Özkan, yıllara dayanan dostluklarının altını çizerek, “Fatih hocamız, TFF Ege Bölge antrenörü olarak 13 yıl görev yaptı.

Özellikle İzmir’den çıkan yıldız futbolcuların keşfedilmesinde ve gelişiminde çok önemli katkıları oldu” ifadelerini kullandı.

“Altyapıyı Fatih hocamıza emanet ediyoruz”

Altınordu Başkanı Özkan, futbolcu yetiştirmenin uzun soluklu bir emek işi olduğuna dikkat çekti: “Bizim temel hedefimiz 7-8 yaşında eğitime aldığımız yetenekli çocuklarımızı, 17-18 yaşında Süper Lig’de, 20-21 yaşında ise Avrupa liglerinde oynayacak seviyeye taşımak.

Fatih hocamız gibi altyapıyı çok iyi bilen bir ismin liderliğinde Türk futboluna değerli oyuncular kazandıracağız. Yepyeni bir sayfa açıyoruz, artık altyapıyı ona teslim ettim.”

Parmaksız: “Milli takıma yeni futbolcular kazandıracağız”

Yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulunan Fatih Parmaksız, futbolculuk kariyerinin ardından yaklaşık 18 yıldır antrenörlük yaptığını ve 13 yıl boyunca TFF Ege Bölgesi’nde hizmet verdiğini hatırlattı.

“Burada çok değerli altyapı hocalarıyla birlikte çalışacağız. Kimisiyle aynı takımlarda oynadık, kimisiyle rakip olduk. Şimdi ise çok donanımlı bir ekibin parçasıyız.

Altınordu’dan bugüne kadar 90’a yakın milli futbolcu çıktı. Biz de küçük yaş gruplarından başlayarak daha fazla sporcumuzu milli takımlarımıza kazandıracağız. Kendime ve ekibime güveniyorum, başarılı olacağız.”