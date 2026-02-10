Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in en önemli toplu ulaşım hatlarından biri olan İZBAN’da, durak isimlendirmesinden kaynaklanan bir sorun yeniden gündeme geldi. Buca ilçesinde yer alan İnkılap durağının adı, hem vatandaşların yaşadığı karışıklık hem de mahalle muhtarlarının talepleriyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne taşındı.

İZBAN hattı hayata geçirildiği günden bu yana bazı durak isimlerinin mahalle sınırlarıyla örtüşmemesi, yolcular için kafa karıştırıcı durumlara yol açıyor. Daha önce İzmir Metrosu’ndaki Stadyum durağı için benzer bir tartışma yaşanmış, durağın adının Çamdibi olarak değiştirilmesi talep edilmişti. Şimdi benzer bir sorun İZBAN’da yaşanıyor.

Buca’nın İnkılap Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, İnkılap Mahallesi’ne ulaşmak isterken İnkılap durağında iniyor, ancak bu durağın aslında Seyhan ve Göksu mahalleleri sınırlarında yer alması nedeniyle hedeflerine ulaşamıyor. Yanlış durakta inen yolcuların, daha sonra Şirinyer durağına geri dönmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Muhtardan açıklama

Göksu Mahalle Muhtarı Hasan Akyol da yaşanan sorunun uzun süredir mahalle sakinlerini mağdur ettiğini belirterek, “İnkılap ve Seyhan mahalle muhtarlarıyla da istişare yaptık. Durağın isminin değiştirilmesi için yazılı dilekçeler verdik. Bu talebi sonuna kadar destekliyorum” diye konuştu.

Akyol, “İnkılap Mahallesi’ne gidecek vatandaşların çoğu yanlışlıkla İnkılap durağında iniyor. Oysa İnkılap Mahallesi için Şirinyer durağında inilmesi gerekiyor. Yanlış durakta inenler tekrar geri dönmek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

“İNKİLAP İSMİNİN GÖKSU OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Göksu Mahallesi’nin yaklaşık 55 bin nüfusu olduğunu hatırlatan Akyol, “En yoğun yolcu sirkülasyonunun olduğu duraklardan biri İnkılap durağı. Bu nedenle talebimizin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Biz durağın adının Göksu olması gerektiğini düşünüyoruz. Süreci yakından takip edeceğiz ve hakkımızın mücadelesini sürdüreceğiz” dedi.

İnkılap ve Seyhan mahalle muhtarlarının da aynı görüşte olduğu belirtilirken, durak isminin değiştirilmesine yönelik İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne yazılı dilekçe verilirken sürecin önümüzdeki günlerde komisyonlarda ele alınması bekleniyor.