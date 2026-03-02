Son Mühür/Merve Turan- İzmir’de kent içi ulaşımın önemli hatlarından biri olan İZBAN’da sabah saatlerinde yine seferlerde aksama meydana geldi. Yolcular, özellikle 08.20–09.16 saatleri arasında İZBAN'ın uygulaması üzerinde 7 sefer görünmesine rağmen yalnızca 3 trenin geldiğini ifade etti.

Sefer aralıklarının uzamasıyla birlikte istasyonlarda bekleyen yolcu sayısı arttı. Yoğunluk nedeniyle trenlere binmekte güçlük yaşandığı bildirildi.

“Dakikalar değil, saatlerdir bekliyoruz”

İstasyonlarda uzun süre beklediklerini belirten yolcular, yaşanan aksaklıkların günlük yaşamı olumsuz etkilediğini dile getirdi. Yolcular, işe ve okula gidenlerin mağdur olduğunu, istasyonlarda yaşlılar ve çocukların da bulunduğunu belirterek, soğuk hava koşullarında beklemenin risk oluşturduğunu ifade etti.

Hastaneye gitmek isteyen yolcuların da randevu saatlerini kaçırdığını aktaran vatandaşlar, “Artık dakikalarca değil, saatlerce İZBAN’a binmeye çalışıyoruz. İzmir gibi bir şehirde bu durumun yaşanması kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçliği bekliyoruz"

Yaşanan sefer aksaklıklarının yanı sıra bazı istasyonlardaki dijital saat göstergelerinin de devre dışı olduğu görüldü. Yolcular, trenlerin ne zaman geleceğine ilişkin bilgiye erişemediklerinini ifade ederek "Ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bilsek ona göre hareket edeceğiz. Resmen hiçliği bekliyoruz" dedi. Sefer saatlerinin ekranda görünmemesi yoğunluğu artırırken, istasyonlarda karmaşa yaşanmasına neden oldu.

“Balık istifi yolculuk”

Yolcular, trene bindikten sonra da yoğunluğun devam ettiğini belirtti. Vagonlarda kapasitenin üzerinde yolcu bulunduğu, kapı aralarında sıkışmalar yaşandığı ve içeri girebilmek için mücadele edildiği aktarıldı. Artan kalabalık nedeniyle yolculuğun zorlaştığı ifade edildi; yaşanan durum "Adeta Survivor parkuru. Toplu taşıma kullanmak bu kadar zor olmamalı" cümleleriyle dile geldi.

Şikayetler dijital platformlara taşındı

Yaşanan aksaklıkların yalnızca istasyonlarla sınırlı kalmadığı, internet üzerindeki şikayet platformlarında da sıkça dile getirildiği görüldü.

Burak isimli bir yolcu, özellikle Sarnıç–Hilal hattında sürekli gecikmeler ve aşırı kalabalık yaşandığını belirterek sabah saatlerinde trenlerin geç geldiğini ve havasız olduğunu kaydetti. 07.07 itibarıyla başlayan gecikmeler nedeniyle önce Hilal’e, ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne ulaşmakta zorlandığını ve randevusuna geç kaldığını ifade eden yolcu, sorunun sık tekrarlandığını ve günlük hayatını olumsuz etkilediğini belirtti.