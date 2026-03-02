Son Mühür/ Osman Günden- Karabağlar Belediyesi, mübarek Ramazan ayının manevi iklimini kentin dört bir yanına yaymak amacıyla geleneksel değerleri modern belediyecilik anlayışıyla harmanlıyor. İlçenin 58 mahallesinde eş zamanlı olarak yürütülen etkinliklerle, unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı şerbeti ikramı geleneği yeniden hayat buluyor. Teravih namazı sonrasında cami çıkışlarında vatandaşlarla buluşturulan bu kadim lezzet, Karabağlar’da paylaşma ve dayanışma kültürünün en somut göstergelerinden biri haline geldi. Belediye ekiplerinin büyük bir titizlikle hazırladığı ikramlar, komşuluk bağlarını güçlendirirken Ramazan’ın bereketini tüm ilçeye taşıyor.

Asırlık bir lezzet 58 mahallede vatandaşla buluşuyor

İlçedeki her noktaya ulaşmayı hedefleyen Karabağlar Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sürecek olan şerbet ikramı maratonunda hiçbir mahalleyi es geçmiyor. Belediye bünyesinde özel tariflerle hazırlanan şerbetler, iftar sonrası camilere gelen yediden yetmişe her yaştan vatandaşa sunuluyor. Geçmişten günümüze uzanan bu kültürel köprüyü canlı tutan etkinlik, özellikle genç nesillerin geleneksel Ramazan kültürüyle tanışmasına vesile oluyor. Şerbet dağıtım noktaları, mahalle sakinlerinin bir araya gelerek sohbet ettiği, huzurun ve kardeşliğin paylaşıldığı sıcak birer buluşma alanına dönüşüyor.

Başkan Helil Kınay sahada: Gönül köprüleri kuruluyor

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Ramazan mesaisini makam odasından ziyade doğrudan halkın arasında geçirerek vatandaşların sofrasına ve sohbetine ortak oluyor. Şerbet dağıtım noktalarında vatandaşlarla bizzat bir araya gelen Başkan Kınay, cami önlerinde mahalle sakinleriyle samimi diyaloglar kuruyor ve çocuklarla yakından ilgilenerek onların bayram sevincine şimdiden ortak oluyor. Kınay’ın saha temasları sadece cami önleriyle de sınırlı kalmıyor; iftar sonrasında mahallelerdeki evlere ve sivil toplum kuruluşlarına konuk olan Başkan, çay eşliğinde Karabağlar ailesinin taleplerini ve önerilerini yerinde dinliyor.

"Dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz"

Ramazan ayının toplumsal birliktelik için eşsiz bir fırsat olduğunu dile getiren Başkan Helil Kınay, ilçedeki huzur ikliminin devamlılığı için çalıştıklarını vurguladı. Karabağlar’ın her sokağında bu manevi huzuru hissettirmek istediklerini belirten Kınay, "Ramazan, birliğin, beraberliğin ve soframızdaki ekmeği bölüşmenin en müstesna zamanıdır. Biz de Karabağlar’da bu güzel gelenekleri yaşatarak komşuluk hukukunu pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Tüm Karabağlar ailemin Ramazan ayını tebrik ediyor; sağlık, mutluluk ve bereket dolu bir ay geçirmelerini diliyorum" sözleriyle birlik mesajı verdi. Karabağlar Belediyesi’nin 58 mahalledeki bu kültürel seferberliği, bayrama kadar aralıksız devam edecek.