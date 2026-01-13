Son Mühür / Merve Turan- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası'nda (BTS) örgütlü kamu emekçileri, açıklanan zam oranını yetersiz buldukları gerekçesiyle yarın İzmir’de iş bırakacak. Eylem nedeniyle İZBAN ve TCDD seferlerinde aksaklıklar yaşanması bekleniyor.

İş bırakma kararı BTS’ten

BTS, İzmir’de demiryolları, limanlar ve ulaştırma bölge müdürlüklerinde görevli üyelerinin yarın 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğini duyurdu. Sendika yetkilileri, eylemin toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile ilgili beklentiler doğrultusunda yapıldığını belirtti.

Zam oranı ve tepkiler

2026 Ocak ayı için kamu emekçilerine yapılan zam oranı yüzde 18,60 olarak açıklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak duyurmasının ardından oluşan enflasyon farkı yüzde 6,85 olurken, yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı ile toplam artış yüzde 18,60 olarak gerçekleşti. Açıklanan oranı yetersiz bulan kamu çalışanları, ülke genelinde benzer eylemlerle hak taleplerini duyurmayı sürdürüyor.