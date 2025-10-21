18 Ekim Cumartesi günü sabah saat 06.00’da başlayan tırmanışa İZAKUT ekibinin yanı sıra farklı yaş gruplarından doğa tutkunları da katıldı. Etkinliğin en dikkat çekici ismi ise 11 yaşındaki Hamza Çiftçi oldu. Babası ve amcasının gözetiminde zirveye ulaşan Hamza, zorlu hava koşullarına rağmen sergilediği performansla takdir topladı.

Uludağ zirvesinde anlamlı pankart

Ekip, Uludağ’ın zirvesine ulaştıktan sonra eşsiz manzarada hatıra fotoğrafı çektirdi. Zirvede açılan “Ekrana bağlanma, doğaya çık” pankartı, teknolojinin hayatı kuşattığı dönemde doğanın önemine vurgu yaptı.

Geleneksel hale getirilecek

İZAKUT dağcılık ekibi, bu farkındalık etkinliğini gelecek yıllarda daha geniş katılımla sürdürmeyi hedefliyor. Dernek yetkilileri, doğa sporlarının gençlerde özgüveni artırdığını, takım ruhunu güçlendirdiğini ve ekran bağımlılığıyla mücadelede etkili bir yol olduğunu belirtti.