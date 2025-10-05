Son Mühür- Ekonominin yönetiminde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında beklentilerin üzerinde gelen enflasyon oranını zirai don ve kuraklık nedeniyle gıda fiyatlarındaki artışa bağlamıştı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise Amsterdam'da Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Klaas Knot'a veda etkinliğinde düzenlenen panelde, Türkiye'de yastık altı altınlarının 500 milyar dolar kadar olduğuna işaret ederek bunun da enflasyona etki ettiğini savunmuştu.

Karahan'ın yastık altı altın açıklaması...



Şimşek ve Karahan'ın sözlerine göndermede bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez,

''Bakan Mehmet Şimşek enflasyonun nedeni don, kuraklık ve okullar demişti.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise yastık altındaki altınları suçlu ilan etti.

Biri de çıkıp demez ki;

Yatırıma, istihdama, üretime, ihracata önem vermedik,

Küresel tefeciye bel bağladık, onları zengin ederken sanayicimizi batırdık,

Çiftçiyi, hayvan yetiştiricisini bile bile çökerttik.

Baktığımız her yerde rant ve talan gördük, ülkeyi betona gömdük!

Beceremedik bu işi!

Demezler, diyemezler.'' mesajı verdi.