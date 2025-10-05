Son Mühür- Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, Pazar günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı yaklaşık yüzde 2,68 artışla 125 bin 245 dolara yükseldi.

ABD Başkanı Trump'ın 20 Ocak'ta göreve felmesinin ardından imzaladığı "ABD Stratejik Bitcoin Rezervi" emri sonrası Bitcoin yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 15 değer kazanarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Ona Uptomer diyorlar...



ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki uzlaşmazlık sonrası federal hükümetin kapanması ve yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılması güvenli liman olarak görülen altınla Bitcoin'in fiyatlarını yukarı doğru güncellemesine de zemin hazırlamış gibi görünüyor.

Genellikle Ekim aylarında yükseliş gösteren Bitcoin için sosyal medyada İngilizce "Up" (yükseliş, artış) + "October" (Ekim) kelimelerinin kısaltmasından oluşan Uptomer olarak tanımı kullanılıyor.