Son Mühür- İstanbul Bağcılar’da ev satışından doğan 10 bin liralık komisyon tartışması, aileyi yasa boğan bir cinayete dönüştü. İddiaya göre, Erdal Gobul’un evinin satışında aracılık yapan emlakçı, komisyon ücretinin ödenmediğini öne sürerek Gobul ailesiyle defalarca görüştü. Ailenin büyük oğlu Mustafa Gobul’un ücreti ödediğini söylemesine rağmen, emlakçı iddiasından vazgeçmedi.

Marketine gidip müşteri gibi davrandı

Olay, 3 Aralık’ta baba ve iki oğlunun işlettiği markette gerçekleşti. Emlakçı, akşam saatlerinde markete yaya olarak gelip raflardan ürün aldı ve kasaya yöneldi. Müşteri gibi davranarak sırada bekleyen saldırgan, kasada duran 21 yaşındaki Furkan Gobul’un arkasından belindeki silahı çıkardı.

Furkan başından vuruldu, saldırgan ateş ederek kaçtı

Şüpheli, kasada çalışan Furkan’a doğrulttuğu silahla ateş etti. Başından vurulan genç, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan marketten çıkarken çevreye de rastgele ateş açtı ve olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Furkan Gobul, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Marketin güvenlik kamerası, saldırının tüm anlarını kaydetti. Görüntülerde saldırganın markete girişinden ürün alışına, sırada bekleyip silahı çıkararak ateş ettiği ana kadar tüm detaylar yer aldı. Polis ekipleri, kimliği belirlenen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.