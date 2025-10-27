Son Mühür/ Emine Kulak- CHP İzmir’in yeni il başkanı Çağatay Güç, mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyelerinin CV’lerini almıştı. Partide 40 kişiden oluşan yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını bugün yaptı.

Toplantıda, partinin yeni dönem görev dağılımı belirlendi. İl Başkanı Çağatay Güç, saat 13.00’te başlayan toplantıda yönetim kurulu üyelerine görevlerini tebliğ etti.

İşte CHP İzmir yönetimindeki yeni görevlendirmeler;

ÜST YÖNETİM

İl Başkanı: Çağatay Güç

İl Başkan Vekili: Murat Aydın

İl Başkan Yardımcıları:

• Yarımada Örgütlenmeden Sorumlu: Sefa Dönmez

• Güney Örgütlenmeden Sorumlu: Bakı Üküşçevik

• Bakırçay Örgütlenmeden Sorumlu: Ali Serçe

• Merkez Örgütlenmeden Sorumlu: Mustafa Arslan

• Ekonomi ve Ticaret Kurumlarından Sorumlu: Önder Yeşilkaya

• Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu: Sercan Kaya

İlçe Sekreteri: Duygu Fatma Reel Kumaş

Eğitim Sekreteri: Aslı Gülden Değirmenci

İl Saymanı: Arda Işık

DİĞER SORUMLULUKLAR

• İl Bilişim Sorumlusu: Ergin Onur Ülker

• İletişim ve Medya, Tanıtımdan Sorumlu İl Başkan Yrd.: Eylem Alan Çetiner

• 1. Bölge Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yrd.: Servet Arga

• 2. Bölge Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yrd.: Pınar Ataş

• Sivil Toplum Kuruluşları ve Derneklerden Sorumlu İl Başkan Yrd.: Nazım Cihan

• Esnaf ve KOBİ’lerden Sorumlu İl Başkan Yrd.: Emre İpek

Komisyon

Sorumlu / Üyeler

Üye, Seçim ve Raporlama Çalışmaları Politikaları Komisyonu: Umut Barış Ballıkyaka, Ergin Onur Ülker

Yapay Zeka, Dijital Dönüşüm ve Veri Politikaları Komisyonu: Çağrı Işıkoğlu, Tevfik Türk, Hakan Akan

Tören, Miting, Toplantı ve Organizasyon Planlaması Komisyonu: Mustafa Arslan, Adnan Alabay, Meltem Ergün

Emekçi Hakları ve Sendikalar Komisyonu: Vala Peker, Şahin Çelik, Yüksel Seven

Esnaf ve Küçük İşletmeler Politikaları Komisyonu: Emre İpek, Mustafa Düzgöl, Yoldaş Eren

Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Politikaları Komisyonu: Servet Arga, Pınar Ataş, Hüseyin Duyan

Emekli ve Yaş Almış Vatandaşlarımızın Yaşam Politikaları Komisyonu: Yüksel Seven, Gönül Güngör, Adnan Alabay

Hukuk ve Seçim İşleri Komisyonu: Sercan Kaya, Özlem Ünsal, Ergin Onur Ülker

Politika Alanı

Sorumlu / Üyeler

Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu: Vala Peker, Nazan Aras, Gönül Güngör

Çevre, Tarım, Orman ve Doğa Politikaları Komisyonu: Tevfik Türk, Nazan Aras, Bakı Üküşçevik

Ekonomi Politikaları Komisyonu: Önder Yeşilkaya, Vedat Karataş, Barış Özdemir

Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Örgütleri ve Dernekler Komisyonu: Nazım Cihan, Orhan Polat, Ali Alan

Kültür Sanat Komisyonu: Meltem Ergün, Özlem Ünsal, Vala Peker

Kadın Hakları ve Örgütlenme Politikaları Komisyonu: Meltem Ergün, Gönül Güngör, Nazım Cihan

Gençlik ve Spor Politikaları Komisyonu: Hakan Akan, Sercan Kaya, Umut Barış Ballıkyaka

Yerel Yönetimler Politikaları Komisyonu: Servet Arga, Pınar Ataş, Onur Deniz