Son Mühür / Yağmur Daştan- İYİ Parti İzmir’de yeni dönemin ilk adımları atıldı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen il kongresinin ardından mazbatasını alan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, partisinin kentteki yeni dönemde yol haritasını belirleyecek 70 kişilik yönetim kadrosunu netleştirdi. Yeni dönemde iktidar hedefiyle çalışmalarına yoğunluk vereceklerinin altını çizen Doğan, İzmir’in sorunlarına da değindi, “Biz iktidar olana kadar herkesi göreve davet ediyoruz” dedi.
‘Hedefimiz birinci parti olmak’
İl başkanlığının yeni döneminde hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Doğan, “Hem bir yandan bugüne kadar yaptığımız çalışmaları güçlendirecek hem de üzerine yenilerini ekleyeceğiz. Yeni başlangıçlarımız olacak ama tabii bunlar eskisinden bağımsız olmayacak. Aramıza yeni katılan isimler var, kadrolarımızı oluşturduk. Bu kadrolar bizim için çok önemli, çünkü onlar bizi seçimlere taşıyacak. Bilgi, birikim ve inancımızla seçimlerde başarımızı sağlayacağız. Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun seçim bölgesinde, onun kendi evinde hedefimiz birinci parti olmak. Bu dönem saha çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Milletimizin sesi olmamız gerekiyor. Görüyoruz ki iktidar ve ana muhalefet partisi milletin sesi olmaktan, gerçekleri konuşmaktan ve sorunlara çözüm bulmaktan çok uzak. Biz milletimizi dinleyecek ve onlara çözüm bulacağız. Partimizi de en iyi şekilde vatandaşa anlatmamız lazım. O yüzden bir an olsun durmadan çalışacağız” ifadelerini kullandı.
‘İzmir’de de asgari hadde yaşıyoruz’
İzmir’de şu anda çözülmeyi bekleyen pek çok sorun olduğunun da altını çizen Başkan Doğan, “O kadar büyük sorunlar var ki… Şu anda en büyük sorun Harmandalı çöp tesisi ve sonrasında çözümsüz kalan süreç. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri de bu noktada karşı karşıya gelmiş durumda. Ayrıca su sorunumuz da her geçen gün büyüyor, vatandaş önümüzdeki yaz susuz kalıp kalmayacağı endişesinde. İzmir’in yaklaşan sorunlarla ilgili de hazırlık yapması lazım. Önceliğimiz yaşanılabilir, vatandaşın daha konforlu bir hayat sürdüğü bir İzmir sağlamak. Diğer yandan baktığımızda genel iktidarın İzmir’e ayırdığı bütçe ve kaynaklar açısından da problemler var. İzmirli ilgili bir şeyler yapabilecek erkleri harekete geçirmemiz gerekiyor. Türkiye potansiyelini kullanamıyor. Genel Başkanımız asgari bir hadde yaşadığımızı söyledi. Biz de İzmir’de tıpkı asgari hadde yaşıyoruz. Potansiyelimizi kullanamıyoruz, sürekli kayıkçı kavgalarında boğuşuyoruz. Biz iktidar olana kadar şu anda yerelde ve genelde iktidarda olan herkesi göreve davet ediyoruz. Sorunları çözün, vatandaşa hak ettikleri hayatı verin” diye konuştu.
Yönetim kurulu listesi belli oldu
İşte, İYİ Parti İzmir’in yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu listesi:
1 ÜLKÜ DOĞAN
2 ABDULLAH APAK
3 AHMET ÇOKGÜLER
4 AHMET KARAKUŞ
5 AHMET MURAT BEYDOĞAN
6 ALİ BARIŞ ERCAN
7 ALİ ÇELİK
8 ALİ OSMAN SABANCI
9 ALİ SEDAT CANDAŞ
10 ALİ ŞENKAL
11 ARDA FIRAT
12 ARZU KOÇ
13 BATUHAN ALİ PEYNİRCİ
14 BAYRAM ÖNEM
15 BEGÜM DURUTÜRK EROL
16 BETÜL DENKSOY NAİR
17 BUĞRA ERKULUS
18 BUĞRA GÜL
19 BURCU FİKİR
20 BÜLENT UYGUR
21 ÇAĞRI KÖYLÜOĞLU
22 DİNÇER IŞIKTAŞ
23 DURMUŞ ÜNAL ÜMMETOĞLU
24 EBRU GÜLEKLİ
25 EMİNE ÇİÇEK
26 ERGUN ÖZGÜN
27 ERHAN ÜNLÜ
28 FİSUN ÖRÜK
29 GÖKÇEN YILDIZ
30 GÖKHAN UZUN
31 HANİFE MÜFTÜOĞLU
32 HASAN ŞAHİN
33 HATİCE KIRTAN
34 HAYRİ TUNA YÜKSELEN
35 HİCRAN HELEZÜR
36 HİKMET DOĞAN
37 HÜLYA TÜRKOĞLU
38 HÜSEYİN HAN
39 İBRAHİM KARAGÜLLE
40 İSHAK GÜNDÜZ
41 KADİR ÇETİN
42 MEHMET BALVAR
43 MEHMET ÇİÇEK
44 MERAL SİNANOĞLU
45 MERT TERZİOĞLU
46 METİN KÜMET
47 MUHAMMET BERKAY BİRCİ
48 MUHİTTİN CENGİZ
49 MURAT SEVENGÜL
50 MUSTAFA CİHAT OKGİL
51 MUSTAFA YENİ
52 MÜZEYYEN DOLAPOĞLU
53 NAZAN ARUK
54 NİZAMETTİN YILMAZ
55 ÖZGÜL SAVGAR
56 ÖZLEM VATAN
57 RÜÇHAN USLU
58 SERKAN ESEN
59 SÜNDÜS SÜNBÜL
60 ŞULE BAYRAKTAR
61 ŞÜKRÜ ÇAKIR
62 TANZER SUCU
63 TİMUR GÜLER
64 TOLGA BAĞIŞ
65 VOLKAN EVCİ
66 YAKUP PINAR
67 YASEMİN KARA
68 YASEMİN ZENGİN
69 YAVUZ ADAR
70 YUSUF AŞMAN