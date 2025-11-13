Son Mühür / Yağmur Daştan- İYİ Parti İzmir’de yeni dönemin ilk adımları atıldı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen il kongresinin ardından mazbatasını alan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, partisinin kentteki yeni dönemde yol haritasını belirleyecek 70 kişilik yönetim kadrosunu netleştirdi. Yeni dönemde iktidar hedefiyle çalışmalarına yoğunluk vereceklerinin altını çizen Doğan, İzmir’in sorunlarına da değindi, “Biz iktidar olana kadar herkesi göreve davet ediyoruz” dedi.

‘Hedefimiz birinci parti olmak’

İl başkanlığının yeni döneminde hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Doğan, “Hem bir yandan bugüne kadar yaptığımız çalışmaları güçlendirecek hem de üzerine yenilerini ekleyeceğiz. Yeni başlangıçlarımız olacak ama tabii bunlar eskisinden bağımsız olmayacak. Aramıza yeni katılan isimler var, kadrolarımızı oluşturduk. Bu kadrolar bizim için çok önemli, çünkü onlar bizi seçimlere taşıyacak. Bilgi, birikim ve inancımızla seçimlerde başarımızı sağlayacağız. Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun seçim bölgesinde, onun kendi evinde hedefimiz birinci parti olmak. Bu dönem saha çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Milletimizin sesi olmamız gerekiyor. Görüyoruz ki iktidar ve ana muhalefet partisi milletin sesi olmaktan, gerçekleri konuşmaktan ve sorunlara çözüm bulmaktan çok uzak. Biz milletimizi dinleyecek ve onlara çözüm bulacağız. Partimizi de en iyi şekilde vatandaşa anlatmamız lazım. O yüzden bir an olsun durmadan çalışacağız” ifadelerini kullandı.

‘İzmir’de de asgari hadde yaşıyoruz’

İzmir’de şu anda çözülmeyi bekleyen pek çok sorun olduğunun da altını çizen Başkan Doğan, “O kadar büyük sorunlar var ki… Şu anda en büyük sorun Harmandalı çöp tesisi ve sonrasında çözümsüz kalan süreç. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri de bu noktada karşı karşıya gelmiş durumda. Ayrıca su sorunumuz da her geçen gün büyüyor, vatandaş önümüzdeki yaz susuz kalıp kalmayacağı endişesinde. İzmir’in yaklaşan sorunlarla ilgili de hazırlık yapması lazım. Önceliğimiz yaşanılabilir, vatandaşın daha konforlu bir hayat sürdüğü bir İzmir sağlamak. Diğer yandan baktığımızda genel iktidarın İzmir’e ayırdığı bütçe ve kaynaklar açısından da problemler var. İzmirli ilgili bir şeyler yapabilecek erkleri harekete geçirmemiz gerekiyor. Türkiye potansiyelini kullanamıyor. Genel Başkanımız asgari bir hadde yaşadığımızı söyledi. Biz de İzmir’de tıpkı asgari hadde yaşıyoruz. Potansiyelimizi kullanamıyoruz, sürekli kayıkçı kavgalarında boğuşuyoruz. Biz iktidar olana kadar şu anda yerelde ve genelde iktidarda olan herkesi göreve davet ediyoruz. Sorunları çözün, vatandaşa hak ettikleri hayatı verin” diye konuştu.

Yönetim kurulu listesi belli oldu

İşte, İYİ Parti İzmir’in yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu listesi:

1 ÜLKÜ DOĞAN

2 ABDULLAH APAK

3 AHMET ÇOKGÜLER

4 AHMET KARAKUŞ

5 AHMET MURAT BEYDOĞAN

6 ALİ BARIŞ ERCAN

7 ALİ ÇELİK

8 ALİ OSMAN SABANCI

9 ALİ SEDAT CANDAŞ

10 ALİ ŞENKAL

11 ARDA FIRAT

12 ARZU KOÇ

13 BATUHAN ALİ PEYNİRCİ

14 BAYRAM ÖNEM

15 BEGÜM DURUTÜRK EROL

16 BETÜL DENKSOY NAİR

17 BUĞRA ERKULUS

18 BUĞRA GÜL

19 BURCU FİKİR

20 BÜLENT UYGUR

21 ÇAĞRI KÖYLÜOĞLU

22 DİNÇER IŞIKTAŞ

23 DURMUŞ ÜNAL ÜMMETOĞLU

24 EBRU GÜLEKLİ

25 EMİNE ÇİÇEK

26 ERGUN ÖZGÜN

27 ERHAN ÜNLÜ

28 FİSUN ÖRÜK

29 GÖKÇEN YILDIZ

30 GÖKHAN UZUN

31 HANİFE MÜFTÜOĞLU

32 HASAN ŞAHİN

33 HATİCE KIRTAN

34 HAYRİ TUNA YÜKSELEN

35 HİCRAN HELEZÜR

36 HİKMET DOĞAN

37 HÜLYA TÜRKOĞLU

38 HÜSEYİN HAN

39 İBRAHİM KARAGÜLLE

40 İSHAK GÜNDÜZ

41 KADİR ÇETİN

42 MEHMET BALVAR

43 MEHMET ÇİÇEK

44 MERAL SİNANOĞLU

45 MERT TERZİOĞLU

46 METİN KÜMET

47 MUHAMMET BERKAY BİRCİ

48 MUHİTTİN CENGİZ

49 MURAT SEVENGÜL

50 MUSTAFA CİHAT OKGİL

51 MUSTAFA YENİ

52 MÜZEYYEN DOLAPOĞLU

53 NAZAN ARUK

54 NİZAMETTİN YILMAZ

55 ÖZGÜL SAVGAR

56 ÖZLEM VATAN

57 RÜÇHAN USLU

58 SERKAN ESEN

59 SÜNDÜS SÜNBÜL

60 ŞULE BAYRAKTAR

61 ŞÜKRÜ ÇAKIR

62 TANZER SUCU

63 TİMUR GÜLER

64 TOLGA BAĞIŞ

65 VOLKAN EVCİ

66 YAKUP PINAR

67 YASEMİN KARA

68 YASEMİN ZENGİN

69 YAVUZ ADAR

70 YUSUF AŞMAN