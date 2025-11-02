Son Mühür- Ağustos ayından sonra bir kez daha 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi bilim dünyasının radarına girdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama Merkezi (MATAM), bölgedeki sismik hareketliliği mercek altına alarak 10 başlık halinde raporunu yayınladı.

Depremin Sındırgı'nın güneybatısında Emendere üzerinde meydana geldiğinin hatırlatıldığı raporda,

27 Ekim 2025 Sındırgı Depremi Üzerine İTÜ Türkiye İş Bankası MATAM'ın Açıklamasıdır

10 Ağustos'tan bu yana aynı bölgede Mw 4–6 arasında 99, Mw 3–3.9 arasında 492 deprem kaydedilmiştir. Bu depremler, özellikle Sındırgı Ovası’nın güneyinde yer alan yüksek dağlık alanların altında yoğunlaşmaktadır'' bilgisi paylaşıldı.



Depremlerin dağılımının Sındırgı Ovası’nın güneyinde yer alan sırtların altında gelişen bir deformasyonu işaret etmektedir denilen açıklamada, bölgenin zemin yapısında volkanik örtünün altında 75 milyon yıl önce yok olmuş bir okyanusa ait karmaşık kayaçlar bulunduğu belirtildi.

Dikkatle takip edilmesi şart...



''19 Mayıs 2011’de meydana gelen Mw 5.8 Simav Depremi sonrasında yapılan analizler, Sındırgı fayının kuzeye daldığını göstermiştir.'' denilen araştırmada

''Simav ile Sındırgı arasında yer alan, yaklaşık 40 km uzunluğundaki graben parçası, son yüzyılda belirgin bir deprem aktivitesi göstermemiştir.

Bu bölge, “sismik boşluk” olarak tanımlanmakta ve dikkatle izlenmesi, araştırmalar yapılması gerekmektedir. Bölgenin sismik boşluk olmasından dolayı deprem tehlikesi üzerine, bilimsel çalışmalar yapılmadan büyüklük vermek, spekülatif bir tahminden öteye gitmeyecektir.'' hatırlatmasında bulunuldu.