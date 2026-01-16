Son Mühür/ Merve Turan - Çevreye duyarlı yönetim anlayışı ve sürdürülebilir gelecek vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında kampüs genelinde 1.047 adet güneş paneli kuruldu. Oluşturulan sistemle okulun enerji altyapısı güçlendirilirken, uzun vadeli verimlilik esas alındı.

Doğaya katkı, geleceğe sorumluluk

Güneş enerjisi yatırımıyla birlikte kampüste karbon ayak izinin azaltılmasına doğrudan katkı sağlandı. Enerji ihtiyacının önemli bir bölümü yenilenebilir kaynaklardan karşılanarak çevre dostu kampüs modeli güçlendirildi.

Yaşayan bir öğrenme kampüsü

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları, bu yatırımı yalnızca teknik bir altyapı çalışması olarak değil, aynı zamanda öğrenciler için uygulamalı bir eğitim alanı olarak konumlandırdı. Sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve enerji verimliliği başlıkları kampüs yaşamının doğal parçası haline getirildi.

“Gerçek hayatla temas eden bir öğrenme deneyimi”

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Koordinatörü Cüneyt Adam, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Eğitim kurumlarının yalnızca akademik başarıyla değil, dünyaya karşı sorumluluklarıyla da örnek olması gerektiğine inanıyoruz. Güneş enerjisi yatırımımız; bilinçli kampüs anlayışımızın, çevreye duyarlı yönetim yaklaşımımızın ve öğrencilerimize bırakmak istediğimiz daha yaşanabilir bir geleceğin somut göstergesidir. Bu sistemi aynı zamanda öğrencilerimiz için gerçek hayatla temas eden bir öğrenme deneyimi olarak görüyoruz.”

Geleceğe değer katan vizyon

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları, “Ana kucağından İTÜ’ye” uzanan eğitim yolculuğunda; yenilenebilir enerji yatırımları, çevre dostu uygulamalar ve sürdürülebilirlik odaklı projelerle hem bugünün hem de yarının dünyasına değer katan çalışmalarını sürdürüyor.