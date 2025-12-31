Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025’te gözaltına alınan, ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen Mehmet Akif Ersoy’un, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede kokain kullandığı tespit edilen Ersoy, gözaltı sonrası verdiği ilk ifadesinde uyuşturucu kullandığını reddetmiş, seks ve uyuşturucu partilerine ilişkin iddialar için “iftira” demişti. Ancak Ersoy’un daha sonra verdiği ek ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını kabul ettiği belirtildi.

Etkin pişmanlık kapsamında tahliyesini istedi

Sabah’ın haberine göre Mehmet Akif Ersoy, avukatı Hüseyin Kaya aracılığıyla etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. 11 Aralık’ta “uyuşturucu kullanımı” ve “cinsel ilişkiden menfaat sağlama” iddialarıyla tutuklanan Ersoy, 19 gün sonra yeniden Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. Yaklaşık 3 saat boyunca soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren Ersoy, beyanında uyuşturucu madde kullandığını kabul etti. Kiraladığı evde düzenlenen uyuşturucu partileri ve yaşanan birlikteliklere ilişkin bilgiler de paylaşan Ersoy, etkin pişmanlık kapsamında tahliye talebinde bulundu.

Ersoy, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesini şu ifadelerle sonlandırdı: "Bugün gazeteci Akif, insan olan Akif'ten, insan kardeşlerinden, toplumdan, yaratıcısından yaptıkları nedeniyle büyük bir pişmanlık duymakta ve çok büyük özür dilemektedir." Neden tahliye edilmediği belli oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı değerlendirmede, Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu madde kullandığının Adli Tıp Kurumu raporuyla kesinleştiği, kiraladığı evde düzenlenen partilerin de zaten bilindiği gerekçesiyle verdiği ifadenin soruşturmaya kayda değer bir katkı sağlamadığı ifade edildi. Ersoy, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine yeniden sevk edildi. Neler yaşandı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, 9 Aralık’ta aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü 10 Aralık’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan ise 11 Aralık’ta “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamalarıyla tutuklandı. Sevk yazısında, şüphelilerin konutlarında uyuşturucu kullanımına ortam sağladıkları, eve gelen bazı kişilere uyuşturucu temin ettikleri ve Ersoy’un bu süreçten “sektörel ve maddi menfaat” elde ettiği iddialarına yer verildi.