Son Mühür - YouTube yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı öne sürülerek tutuklanan, yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm edilen gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, dosyayı incelemesinin ardından Altaylı’nın serbest bırakılmasına karar verdi.

Tahliye edildi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan verilen mahkûmiyet kararının ardından dosya istinaf incelemesine gönderildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık müdafilerinin tahliye taleplerini ele aldı. Daire, suçun vasfı, delillerin toplanmış olması, kaçma şüphesinin bulunmaması, hükmedilen ceza miktarı ile Altaylı’nın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

Cezaevinden çıktıktan sonra ilk mesaj

Öte yandan Oda TV’de yer alan habere göre, tahliye edilen Fatih Altaylı’nın yakın çevresine bir mesaj gönderdiği aktarıldı. Altaylı’nın mesajında, "Sevgili dostlarım. Tek tek yanıt veremeyeceğim kadar çok sevgi dolu geçmiş olsun mesajlarınızı aldım. Hepinize nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız. İyi ki çepeçevre sizlerle kuşatılmışım. Hepinize en içten sevgilerimle minnetlerimi iletmek istiyorum" ifadelerine yer verdiği belirtildi.