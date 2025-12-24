Dünya genelinde son dönemde meydana gelen patlama olayları korkutmaya devam ediyor. Bir patlama haberi de İtalya'dan geldi.

Alevler gökyüzüne yükseldi!

Patlamanın İtalya'nın hangi şehrinde meydana geldiği henüz bilinmezken, o anlar panik dolu dakikalara sahne oldu. LPG yüklü yakıt tankeri, trafiğin yoğun olduğu saatlerde patladı. Diğer araç sürücülerinin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, patlamayla birlikte gökyüzüne doğru yoğun bir alevin yükseldiği görüldü. Patlama sesi güçlü bir şekilde duyulurken, çevredeki diğer vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı.

Tanker sürücüsünün durumu bilinmiyor!

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, tanker sürücüsünün hayatını kaybedip kaybetmediği ise henüz bilinmiyor. Çevredeki diğer araç sürücülerinin ise patlamadan etkilenip etkilenmediği belirsizliğini koruyor.