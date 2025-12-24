Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası hukuk kuralları açısından tartışılmaya devam eden ''Tam abluka'' talimatı, Venezuela için hayati önem taşıyan petrol ihracatını baltalamaya devam ediyor.

Petrol ihracatının yüzde 80'ini Çin'e gerçekleştiren Venezuela, petrolünü taşıyan dev tankerleri ABD'nin prangasından kurtarma peşinde.

ABD Sahil Güvenliği geçtiğimiz Cumartesi günü, yaklaşık 1,9 milyon varil Venezuela Merey ağır ham petrolü taşıyan Panama bayraklı Centuries tankerini durdurmuş ayrıca OPEC ülkesine doğru giden ayrı bir boş gemiyi de takip ettiğini duyurmuştu.

Venezuela sularına dönmek zorunda kaldı...



Gemilerin trafiğini takip eden TankerTrackers'ın bildirdiğine göre geçen hafta Venezuela'dan petrol taşıyarak ayrılan Panama bayraklı çok büyük ham petrol tankeri Kelly, ABD'nin daha fazla tankeri durdurmasının ardından Venezuela sularına geri döndü.

Centuries ve Kelly isimli dev tankerler geçen hafta Venezuela donanma gemilerinin eşliğinde neredeyse aynı anda yola çıkmıştı.



Kelly isimli tankerin şu anda devlet petrol şirketi PDVSA'nın Amuay limanı yakınlarındaki Venezuela sularında tamamen yüklü halde bulunduğu bildirildi.

ABD'nin bu ayın başlarında Skipper adlı süper tankere el koymasının ve hafta sonu iki ek gemiyi daha hedef almasının ardından, Venezuela'da bir düzineden fazla yüklü gemi sahiplerinden yeni talimatlar bekliyor .

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla, yaptırım uygulanan tüm gemilerin Venezuela'ya giriş veya çıkışına "abluka" getirildiğini duyurmuştu.