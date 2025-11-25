Son Mühür / Yiğit Uzun - Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), üyelerinin dış pazarlara açılma kapasitesini artırmak amacıyla yürüttüğü uluslararasılaşma çalışmalarına bir yenisini ekledi. İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği iş birliğiyle düzenlenen “İtalya ile İş Yapmak” semineri, 24 Kasım 2025’te dernek merkezinde gerçekleşti. Etkinliğe EGİAD’ın önceki dönem Başkanı ve İtalya Dış Ticaret Elçisi Uğur Barkan, İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Pietro Alba, Genel Sekreter Eren Alpar ile Oda Yönetim Kurulu ve EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Güven Şahin katıldı. Programın moderatörlüğünü Şahin üstlendi.

Türkiye–İtalya ekonomik bağları güçleniyor

Açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, Türkiye–İtalya ticari ilişkilerinin istikrarlı ve stratejik bir yapı sunduğunu belirterek, “İtalya, Avrupa Birliği içinde Türkiye’nin en güçlü ticaret ortaklarından biri. 2024’te 28 milyar dolara ulaşan hacim, iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonun derinliğini ortaya koyuyor.” dedi. Özhelvacı, Türkiye’nin İtalya’ya otomotiv, makine-teçhizat, tekstil ve elektrikli ürünlerde güçlü bir ihracat gerçekleştirdiğini; İtalya’dan ise motorlu taşıtlar, endüstriyel makineler, kimyasallar ve moda ürünlerinin ithal edildiğini ifade etti.

KOBİ ekosistemi ve Akdeniz kültürü iş birliğini besliyor

İki ülke arasındaki üretim kültürünün benzerliğine dikkat çeken Özhelvacı, “Türkiye ve İtalya, güçlü KOBİ yapıları, orta-yüksek teknolojili sanayi gelenekleri ve ortak Akdeniz ticari kültürü sayesinde birbirini tamamlayan iki ülkedir.” diye konuştu. Makine ve otomasyon, enerji verimliliği, yeşil dönüşüm, gıda teknolojileri ve tasarım odaklı sektörlerin Türk iş dünyası için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Uluslararası pazarlara açılmak kaçınılmaz bir gereklilik

Genç iş insanlarının yalnızca Türkiye pazarında değil, küresel rekabette de aktif rol alması gerektiğini ifade eden Özhelvacı, “Uluslararasılaşma artık bir seçenek değil; sürdürülebilir büyümenin temel şartıdır. EGİAD olarak dış ticaret elçilerimiz, uluslararası komisyonlarımız ve iş heyetlerimizle üyelerimize yol açıyoruz.” dedi. Uğur Barkan’ın İtalya bağlantılı çalışmaları ile Pietro Alba ve Eren Alpar’ın iki ülke iş dünyası arasında kurduğu köprülerin önemine dikkat çekti.

Ege’den Avrupa’ya yeni iş fırsatları

“Bugün yalnızca bir seminer düzenlemiyoruz; Ege’den Avrupa’ya uzanacak yeni iş birliklerinin ilk adımlarını atıyoruz.” diyen Özhelvacı, etkinliğin üyelerin İtalya ile ticari ilişkilerinde yeni bir vizyon sunacağını belirtti.

Program, soru-cevap bölümünün ardından EGİAD ve İtalyan Ticaret Odası temsilcilerinin gelecekteki ortak çalışma alanlarına dair görüşmelerle sona erdi.