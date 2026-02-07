Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in Ödemiş ilçesinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından belediye ekipleri olası risklere karşı teyakkuz haline geçti. Yağışların yol açabileceği taşkın ve toprak kaymalarına karşı sahada yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Son 24 saatte rekor yağış Bozdağ’da ölçüldü

Meteorolojik verilere göre son 24 saat içinde İzmir genelinde en fazla yağış alan nokta, metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış ile Bozdağ Kayak Merkezi oldu. Yoğun yağış özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artırdı.

Taşkın ve toprak kaymaları yaşandı

Kuvvetli sağanak nedeniyle Bozdağlar ve Aydın Dağları üzerinde yer alan bazı bölgelerde taşkınlar ve toprak kaymaları meydana geldi. Riskli alanlarda ulaşım ve altyapı açısından olumsuzlukların önüne geçilmesi için önlemler artırıldı.

Belediye ekipleri kurumlarla koordineli çalışıyor

Ödemiş Belediyesi ekipleri, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde sahada çalışmalarını sürdürüyor. Taşkın riski bulunan bölgelerde gerekli müdahaleler yapılırken, yeni olumsuzlukların yaşanmaması adına önleyici tedbirler de devreye alındı.

Kırsal mahallelerde ekipler görev başında

Özellikle Bozdağ, Gölcük, Hamamköy, Üzümlü, Çamyayla, Subatan ve Başova yerleşim yerlerinde belediye ekipleri aktif olarak görev yapıyor. Yağışların etkisini sürdürme ihtimaline karşı sahadaki çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.