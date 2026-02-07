İzmir’de günlerdir süren yağışlı havanın ardından güneşin kendini göstermesiyle birlikte kent adeta yeniden canlandı. Havanın açmasını fırsat bilen İzmirliler, evlerinden çıkarak sahil kesimlerine ve meydanlara akın etti.

Yağmur yerini pırıl pırıl havaya bıraktı

Yağmurun yerini güneşe bırakmasıyla özellikle Konak Atatürk Meydanı ile sahil bandında belirgin bir hareketlilik yaşandı. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşların oluşturduğu kalabalık, kentin ana arterlerine de yansıdı. Kent genelinde artan insan trafiği toplu ulaşımı da etkiledi; vapur seferlerinde doluluk oranları yükselirken, metro ve tramvay duraklarında yoğunluk gözlendi. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler sahil boyunca yürüyüş yaparak deniz havası eşliğinde vakit geçirdi.

Sahile akın ettiler

İzmir’de üniversite eğitimi alan Kazakistanlı öğrenci Diana Yermeshova, uzun süren yağışların ardından havanın ısınmasını fırsat bilerek arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktıklarını dile getirdi.

Vatandaş Gözde Koç da okulların tatil olmasını ve havanın güzelleşmesini değerlendirdiklerini belirterek, arkadaşları ve çocuklarıyla birlikte sahile geldiklerini ifade etti.