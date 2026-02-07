Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’de etkili olan sağanak yağışların ardından oluşan su baskınlarına karşı sahaya inen İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yalnızca altyapı çalışmalarıyla değil, canlı yaşamını korumaya yönelik müdahaleleriyle de dikkat çekti.

Torbalı ilçesinde su basan bir ahırda mahsur kalan hayvanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralı halde bulunan bir güvercin tedavi altına alındı.

Torbalı’da ahırda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Torbalı’nın Göllüce Mahallesi’nde yoğun yağış nedeniyle su basan bir ahırda mahsur kalan koyun ve tavuklar için zamanla yarıştı.

Bölgeye hızla ulaşan ekipler, dikkatli bir çalışma yürüterek hayvanları güvenli alana tahliye etti. Kurtarma çalışmasının ardından hayvanların yem ve su ihtiyaçları da karşılandı.

İtfaiyecilerin duyarlılığı yürekleri ısıttı

Zorlu hava koşullarına rağmen görevlerini sürdüren itfaiye ekiplerinin, kurtardıkları hayvanları elleriyle beslemesi duygusal anlara sahne oldu. Ekipler, aynı bölgede biriken suların tahliyesi için su çekme çalışmalarını da aralıksız sürdürdü.

Su baskınlarına karşı kesintisiz mücadele

Kent genelinde çok sayıda noktada meydana gelen su baskınlarına müdahale eden belediye ekipleri, gece gündüz sahada görev yaptı.

Yağışların etkisini artırdığı saatlerde ekiplerin koordineli çalışmasıyla olası risklerin önüne geçilmeye çalışıldı.

Yaralı güvercin tedavi altına alındı

Öte yandan zabıta ekipleri tarafından yaralı halde bulunan bir yaban güvercini, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği’ne ulaştırıldı.

Veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerde güvercinin sağ kanadında açık yara ve sağ göz çevresinde travmatik bulgular tespit edildi. Kırık olmadığı belirlenen güvercinin yaraları temizlenerek tedavisi yapıldı.

Doğaya yeniden kazandırılacak

Tedavi süreci tamamlandıktan sonra güvercinin, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.