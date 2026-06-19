2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu karşılaşmasında İsviçre, Bosna Hersek karşısında etkili bir ikinci yarı performansı ortaya koyarak sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kaliforniya’daki SoFi Stadyumu’nda oynanan mücadelede uzun süre dengeli bir şekilde devam eden karşılaşmada İsviçre, son bölümlerde bulduğu gollerle farklı bir galibiyet kazandı.

Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetine ulaşan İsviçre puanını 4'e yükseltirken, Bosna Hersek ise 1 puanda kalmış oldu.

Son yarım saatte vites yükseltti!

İkinci yarıda baskısını yükselten İsviçre, aradığı golü 74. dakikada Manzambi’den buldu. Bu golle moral depolayan İsviçre, oyunun kontrolünü tamamen almış oldu.

Dakikalar 84’ü gösterdiğinde Vargas’ın kaydettiği golle fark ikiye yükseldi. Bosna Hersek savunmasının çözülmesiyle birlikte İsviçre hücumları daha da etkili olmaya başladı.

Manzambi'den dev performans!

Karşılaşmanın dikkat çeken isimlerinden biri Manzambi olarak ön plana çıkrı. İsviçreli futbolcu, ilk golün ardından 90. dakikada bir kez daha boy göstererek takımının üçüncü golünü atmış oldu.

Bosna Hersek ise uzatma dakikalarında Mahmic’in golüyle farkı indirdi. Ancak İsviçre, maçın son anlarında kazandığı penaltıyı kaptan Granit Xhaka ile gole çevirerek skoru 4-1 yaptı.