Türkiye’de rüzgar sörfünün öncülerinden Çağla Kubat, Çeşme’de Çağla Kubat Windsurf Akademi ile çalışmalarına devam ediyor. Denizin ve doğanın içinde büyüyen çocuklar çevre bilinciyle hareket ediyor. Minik ve genç sporculara ilham olan Kubat, sadece sportif özellikleriyle değil önemli toplumsal projeleriyle dikkat çekiyor. Spor okulunun kurucusu Çağla Kubat, kulübünün kuruluşunun ilk gününden bu yana çevre bilincine önem veriyor. Güneş enerjisi sistemi, tek kullanımlık plastikleri azaltmayı hedefleyen Windy Su İstasyonu, kıyı temizliği etkinlikleri ve ileri dönüşüm projeleriyle dikkat çeken akademi, spor ile çevre duyarlılığını bir araya getiriyor.

“Çağla Kubat’tan sürdürülebilir spor tesisi”

Türkiye'de rüzgar sörfü alanındaki çalışmalarıyla tanınan Çağla Kubat'ın liderliğinde faaliyet gösteren Çağla Kubat Windsurf Akademi, sürdürülebilir spor tesisi modeli kapsamında çevre odaklı uygulamalarını genişletmeye devam ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Kubat'ın öncülüğündeki akademide öğrenciler, spor faaliyetlerinin yanı sıra çevre bilinci kazandırmaya yönelik çeşitli etkinliklerde yer alıyor. Akademi bünyesinde enerji verimliliği, plastik tüketiminin azaltılması, ileri dönüşüm uygulamaları, çevre eğitimleri ve kıyı temizliği çalışmaları yürütülürken, genç sporcuların sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları edinmeleri hedefleniyor.

“Windy su istasyonu devreye alındı”

2026 yaz sezonunun başlamasıyla birlikte akademinin uzun yıllardır sürdürdüğü çevre odaklı çalışmalar, tesis yenileme süreciyle daha kapsamlı hale getirildi. Daha önce kurulan güneş enerjisi sistemiyle temiz enerji kullanımını destekleyen tesis, bu sezon Windy Su İstasyonu uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama kapsamında sporcuların tek kullanımlık plastik şişeler yerine kendi mataralarını kullanmaları teşvik edilirken, ortak su istasyonlarından su temin edilmesiyle kaynakların daha bilinçli tüketilmesine yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

“124 kilogram üzerinde atık toplandı”

Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler de akademinin sürdürülebilirlik yaklaşımının uygulamadaki örneklerinden biri oldu. Çeşme'de gerçekleştirilen İzmir İl Birinciliği yarışları sırasında sporcuların katılımıyla kıyı temizliği etkinliği düzenlendi. Üç kişilik takımlar halinde gerçekleştirilen organizasyonda toplam 124 kilogramın üzerinde atık toplanarak geri dönüşüm süreçlerine kazandırıldı. Etkinliğe katılan sporcular, kullanılmayan yarış likralarının ileri dönüştürülmesiyle hazırlanan özel çantalar ile yeniden kullanılabilir Windy mataralarıyla ödüllendirildi. Böylece atıkların yeniden değerlendirilmesi sağlanırken, genç sporcuların çevreye duyarlı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerine katkı sunuldu.

“Çevre bilincimiz kulübümüzün kuruluş yıllarına uzanıyor”

Çağla Kubat, sürdürülebilirlik çalışmalarının kulübün kuruluş yıllarına dayandığını belirterek, "Çevre ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız, kulübümüzün kuruluş yıllarına kadar uzanıyor. 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla temellerini attığımız bu bakış açısını bugün de geliştirerek sürdürüyoruz. O dönemde attığımız adımları, bugün tesisimizin dönüşümüyle bir adım daha ileri taşıyor; aldığımız izinler ve yeni yatırımlarımızla sürdürülebilir spor tesisi modelini hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

“Denizin ve doğanın içinde büyüyen sporcular”

Sporcuların doğayla iç içe yetiştiğini vurgulayan Kubat, "Denizin ve rüzgârın içinde büyüyen sporcular yetiştiriyoruz. Bu nedenle doğayı korumak bizim için bir tercih değil, sorumluluk. Çocuklarımızın yalnızca iyi sporcular değil, yaşadıkları çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. Güneş enerjisinden su tasarrufuna, kıyı temizliğinden ileri dönüşüm projelerine kadar attığımız her adımın uzun vadede büyük bir fark yaratacağına inanıyoruz. Hedefimiz sadece başarılı sporcular yetiştirmek değil; doğaya saygılı, kaynakları bilinçli kullanan ve yaşadığı çevreye değer katan bireyler yetiştirmek. Sporun geleceğinin sürdürülebilirlikle birlikte şekilleneceğine inanıyoruz. Denizden aldığımız ilhamı doğayı koruma sorumluluğuyla birleştiriyor, sporun itici gücüyle daha temiz ve daha sürdürülebilir bir gelecek için kendi rüzgarımızı estiriyoruz” ifadelerini kullandı.