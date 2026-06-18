A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) Ankara turundaki başarılı performansını devam ettirdi. Filenin Sultanları, ikinci hafta karşılaşmasındaki ikinci maçında Fransa'yı set vermeden 3-0 mağlup etti.

Vargas farkı!

Karşılaşmaya etkili bir şekilde giren Türkiye, özellikle blok savunması ve Melissa Vargas'ın hücumdaki üstün performansıyla erken bir avantaja sahip oldu. İlk bölümde rakibine oyun kurma şansı tanımayan ay-yıldızlı ekip, skor üstünlüğünü korudu.

Fransa zaman zaman farkı azaltsada setin son bölümünde hata yapmayan milliler, 25-17'lik skorla ilk seti hanesine kazandırdı.

İkinci sette büyük çekişme!

Mücadelenin ikinci setinde iki takım da dengeli bir oyun sergiledi. Uzun süre kafa kafaya geçen sette Fransa, özellikle bloklar ve etkili hücumlarla oyunun içinde kaldı.

Kritik anlarda hata yapmayan Türkiye, Elif Şahin'in servis turunda yakalamış olduğu seriyle yeniden kontrolü eline aldı. Seti 25-23 kazanan Filenin Sultanları, maçta 2-0 öne geçen taraf oldu.

Geri dönüşün adresi yine Türkiye!

Üçüncü sete Fransa daha etkili başlarken, erken bölümde skor avantajını eline geçiren taraf oldu. Ancak molanın ardından ağırlığını ortaya koyan milliler, Melissa Vargas ve Saliha Şahin Jack-Kısal'ın katkılarıyla farkı kapatan taraf oldu.

Türkiye, setin son bölümünde üstünlüğü tamamen eline aldı. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü seti 25-20 kazanarak mücadeleyi 3-0'lık setlerle tamamladı.