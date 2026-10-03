Son Mühür/ Emine Kulak- YENİ Parti İzmir’de kongre süreci devam ediyor. Birçok ilçede gerçekleştirilen kongrelerin yanı sıra YENİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı da 1’inci olağan kongresini Kibar Mahallesi’ndeki belediye hizmet binasında gerçekleştiriyor.

Ön seçimden tek aday olarak çıkan İlçe Başkan Adayı Volkan Gürboğa, bugün delegelerin oylarına sunulacak. Gürboğa’nın, yapılacak oylamanın ardından ilçe başkanlığındaki güven tazelemesi bekleniyor. Kongrede yaklaşık 350-400 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrenin divan başkanlığını, İl Başkan Yardımcısı Orhan Polat üstlendi. Kongreye İlçe Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay da katıldı.

Öte yandan Volkan Gürboğa, yönetim listesini divan başkanlığına sundu ve delegeler sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. O sırada bir delege yüksek sesle 'bu listeyi kim hazırladı' diyerek salona girdi.

Listeyi yırttı, ilçe yönetimine yüklendi

Salonda tansiyonu yükselten partili delege listeyi sallayarak salona doğru yüklendi. Delege, " Kim hazırladı bu listeyi, ahlaksızlar, nankör insansınız, şerefiniz de haysiyetiniz de yok. Bunlara değmez. Yazmışlar kendilerine göre. Ayranınız güzel miydi? Çakal ordusu" ifadelerini kullandı. Delege elindeki listeyi yırtarak attı. Daha sonra gerginliği salonun dışında sürdürdü.

Salonda kimse karşılık vermezken, aralarında 'bu listeyi kim yaptı' yorumları yapıldı.