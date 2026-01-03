Operasyonun ardından ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıkladı. Trump, operasyonun ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini belirtirken, ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını söyledi. Ayrıca Mar-a-Lago’da bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Bölgede gerilim artarken Venezuela muhalefetinin önde gelen ismi Maria Corina Machado’dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Machado, “Venezuela’da yönetimi devralmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Machado, 11 Aralık 2025’te Oslo’daki Norveç hükümeti temsilciliğinde yaptığı konuşmada, “Venezuela’yı Amerika kıtasının enerji, teknoloji ve demokrasi merkezi haline getireceğiz. Hepinizi aydınlık, demokratik ve özgür bir ülkede ağırlayacağız; bu çok yakında gerçekleşecek” demişti.

''Bu ödülü Trump'a ithaf ediyorum"