Son Mühür - Venezuela’nın başkenti Karakas’a, yerel saatle gece 02.00 civarında ABD tarafından bir operasyon düzenlendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasına göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi gözaltına alınarak ülke dışına çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından birçok ülkeden art arda açıklamalar geldi.

''Endişe verici''

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısını “son derece endişe verici” olarak değerlendirerek sert şekilde kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin sabah saatlerinde Venezuela’ya karşı silahlı bir saldırı gerçekleştirdiği hatırlatılarak, bunun kabul edilemez olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu tür eylemleri meşrulaştırmak için öne sürülen gerekçelerin temelsiz olduğuna dikkat çekilirken, ideolojik düşmanlığın pragmatik ve güvene dayalı ilişkiler kurma arzusunun önüne geçtiği ifade edildi. Mevcut tabloda önceliğin daha fazla gerilimin tırmanmasını engellemek olduğu belirtilerek, diyalog yoluyla çözüm arayışının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Rusya, karşılıklı suçlamalar içinde olan tüm tarafların sorunlarını diyalogla çözmesi gerektiğine inandıklarını ve bu sürece destek vermeye hazır olduklarını da kaydetti.

Açıklama, Latin Amerika’nın bir barış bölgesi olma özelliğini koruması gerektiği vurgulanarak şu ifadelerle sona erdirildi:

"Venezuela'ya, yıkıcı olmayan, hele ki askeri, dış müdahale olmaksızın kendi kaderini belirleme hakkı garanti edilmelidir. Venezuela halkıyla dayanışmamızı ve ülkenin ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumayı amaçlayan Bolivarcı yönetimin izlediği yolu desteklediğimizi yeniden teyit ediyoruz."