Son Mühür - Trump, Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın bir podcast röportajında “uzaylıların gerçek olduğu” yönündeki sözlerini değerlendirdi. Obama’nın gizli sayılabilecek bilgiler paylaştığını ve bunu yapmaması gerektiğini öne süren Trump, “Büyük bir hata yaptı” ifadelerini kullandı. Uzaylıların gerçekten var olup olmadığına dair bir bilgisi bulunmadığını söyleyen Trump, bu konuda fikri olmadığını ve bu başlık üzerine konuşmayacağını dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda oluşan yoğun ilgi üzerine Savunma Bakanı başta olmak üzere ilgili bakanlık ve kurumlara, uzaylılar, dünya dışı yaşam ve “tanımlanamayan anormal fenomen” (UAP) ile UFO’lara ilişkin dosyaların belirlenerek yayımlanma sürecinin başlatılması talimatını vereceğini duyurdu.

Obama da sinyalleri vermişti

Obama ise katıldığı bir podcast programında, uzaylıların varlığına ilişkin soruya “Gerçek olabilir ama ben görmedim.” şeklinde yanıt vermişti. Nevada’daki ve gizli askeri çalışmalarla anılan “51. Bölge” üssüne de değinen Obama, ABD Başkanı’ndan bile saklanan büyük bir komplo söz konusu değilse yer altında gizli bir uzaylı tesisinin bulunmadığını söylemişti.