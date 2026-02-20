Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan bazı ünlü isimlerin savcılığa sundukları aylık gelir beyanları ve ifadeleri dosyaya yansıdı. Soruşturmada şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “fuhşa teşvik ve aracılık etmek” ile “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” yer aldı.

Soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında işlem yapılırken, savcılık ifadeleri ortaya çıkan isimler arasında oyuncu İsmail Hacıoğlu, şarkıcı Murat Dalkılıç, Rıza Kaan Tangöze ve eski Survivor yarışmacısı Adem Kılıçcı yer aldı.

En yüksek gelir beyanı Hacıoğlu’ndan

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, savcılıktaki ifadesinde aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon TL olduğunu beyan etti. Hacıoğlu, esrarı ilk kez Hollanda’da merak nedeniyle denediğini, zaman zaman kullanmayı sürdürdüğünü belirtti.

Maddeyi Telegram üzerinden temin ettiğini, satıcılarla yüz yüze görüşmediğini ve ödemeleri “posta kutusu yöntemi” ile gerçekleştirdiğini ifade eden oyuncu, stresli dönemlerinde bu yola başvurduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Evinde bir miktar uyuşturucu bulunduğunu kabul eden Hacıoğlu, maddeyi başkalarına temin etmediğini savunduğunu kaydetti.

Tangöze’den 600-800 bin TL arası gelir beyanı

Rıza Kaan Tangöze ise aylık gelirinin 600 ila 800 bin TL arasında değiştiğini bildirdi. Evinde bulunan marihuanayı yaklaşık iki yıl önce sokakta tanımadığı bir kişiden aldığını öne süren Tangöze, Almanya turnesi sırasında yasal olduğunu düşündüğü bir satış noktasından da marihuana temin ettiğini söyledi.

Tangöze, konser öncesi veya sırasında uyuşturucu kullanmadığını ifade etti.

Kılıçcı: “Bir kez kullandım”

Adem Kılıçcı, aylık gelirini 300 bin TL olarak açıkladı. Evinde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadığını belirten Kılıçcı, kardeşinin vefatı sonrası yaşadığı psikolojik süreçte yalnızca bir kez esrar kullandığını beyan etti.

Dalkılıç: “Hiçbir zaman kullanmadım”

Murat Dalkılıç ise savcılığa verdiği ifadede aylık gelirinin 250-300 bin TL arasında olduğunu bildirdi. Hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını söyleyen Dalkılıç, gizli tanık beyanlarını reddetti.

Kasım Garipoğlu’nu çevresinden tanıdığını ancak düzenlenen partilere katılmadığını belirten Dalkılıç, yalnızca bir davete iştirak ettiğini ve söz konusu ortamda uyuşturucu kullanmadığını ifade etti.

Dosyada gelir tablosu dikkat çekti

Soruşturma dosyasına yansıyan beyanlara göre en yüksek aylık gelir 1 milyon TL ile İsmail Hacıoğlu’na ait oldu. Hacıoğlu’nu 600-800 bin TL aralığında gelir beyan eden Rıza Kaan Tangöze izlerken, Adem Kılıçcı 300 bin TL, Murat Dalkılıç ise 250-300 bin TL gelir bildirdi.