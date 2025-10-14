İki köprü manzarasına hakim konumuyla dikkat çeken villada restorasyon çalışmalarının sona erdiği görülürken, yapının görkemli hali havadan görüntülendi.

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tanık olarak ifade veren CHP üyesi T.E., Vaniköy’deki bazı villalarda kaçak yapılar için belediyeye rüşvet verildiğini öne sürmüştü. Bu iddialar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 22 Ağustos 2024’te bölgede inceleme yaptı. Yapılan denetimlerde, izinsiz inşaatın belediye izniyle başlatıldığı tespit edildi ve çalışmalar durduruldu. Villanın, başlangıçta organize suç örgütü lideri Adnan Oktar’a ait olduğu, daha sonra ise Rus iş adamı Roman Abramoviç tarafından satın alındığı öne sürüldü.