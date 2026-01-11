İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, eğitim hayatını da derinden etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kent için yaptığı kar uyarısının ardından İstanbul Valiliği, 12 Ocak Pazartesi günü için ilk ve ortaöğretim okullarında tatil ilan etti. Ancak üniversite öğrencilerinin merakla beklediği soru henüz netlik kazanmadı: İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kar tatili var mı?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren yağışın karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 9°C ile 4°C arasında seyredeceği kentte, kuzey-kuzeydoğu yönünden esecek rüzgârın hamle hızı saatte 55 kilometreye kadar ulaşacak. Anadolu Yakası'nda ise sıcaklıklar gün içinde 11°C'den 6°C'ye düşecek.

İTÜ'den tatil açıklaması geldi mi?

Şu ana kadar İstanbul Teknik Üniversitesi yönetiminden herhangi bir tatil açıklaması gelmedi. Bu nedenle İTÜ'de 12 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretim faaliyetleri normal şekilde devam edecek. Öğrenciler, olası bir tatil kararı için üniversitenin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeli.

Valilik kararı üniversiteleri kapsamıyor

İstanbul Valiliği'nin aldığı kar tatili kararı yalnızca ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğretim kurumlarını kapsıyor. Üniversiteler ise kendi rektörlüklerinin yetkisinde tatil kararı alabilir. Bu nedenle her üniversitenin ayrı ayrı açıklama yapması bekleniyor.

Meteoroloji'nin uyarılarına göre kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşım aksaklıkları yaşanabileceği değerlendiriliyor. İTÜ'nün Maslak ve Ayazağa kampüslerinin konumu göz önüne alındığında, öğrencilerin ulaşım planlamalarını meteorolojik gelişmelere göre yapmaları öneriliyor. Olası bir tatil kararı için üniversite yönetiminin gece geç saatlerde veya sabah erken saatlerde açıklama yapması bekleniyor.