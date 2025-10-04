İstanbul’da polis ekipleri, IŞİD adına eylem hazırlığında oldukları belirlenen yaşları 18’den küçük iki çocuk şüpheliyi düzenlenen iki ayrı operasyonla yakaladı. Şüphelilerden biri Türkmenistan uyruklu olurken, güvenlik kaynakları, çocukların geçmiş yıllarda düzenlenen terör eylemlerinden ilham aldıklarını ve İstanbul’da yeni bir saldırı planladıklarını tespit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, küresel terör örgütü IŞİD’e yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında biri Türkmenistan uyruklu iki çocuğun şüpheli hareketlerini takip etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, D.R. ve A.Y.G. adlı çocukların “yalnız kurt” tipi eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

Polis, örgüt bağlantılı kişilerin kullandığı kapalı sistem haberleşme programlarına sızarak, D.R.’nin IŞİD mensuplarıyla iletişim kurduğunu tespit etti. Geçen temmuz ayında başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda D.R.’nin örgüt kontrolünde hareket ettiği anlaşıldı ve operasyon kararı alındı.

Evde patlayıcı yapımı belgeleri bulundu

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan operasyonda D.R. gözaltına alındı. Şüpheliden ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde RocketChat, Techhaven, Trueerypt ve Vepaerypt gibi kapalı devre haberleşme ve şifreleme programlarının kullanıldığı belirlendi.

Dijital verilerde ayrıca drone kullanımı, patlayıcı yapımı, araçlara yönelik eylem planları, “saldırı taktikleri” başlıklı klasörler ve örgütsel belgeler bulundu.

Adli makamlara sevk edilen D.R., çıkarıldığı mahkemece “ev hapsi” kararıyla serbest bırakıldı.

İkinci çocuk şüpheli Ataşehir’de yakalandı

İstanbul TEM ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen bir diğer operasyonda ise A.Y.G. adlı çocuk şüphelinin de benzer şekilde eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Örgüt mensuplarıyla haberleştiğine dair bilgilere ulaşan polis, 9 Eylül’de Ataşehir’de düzenlenen operasyonda A.Y.G.’yi gözaltına aldı.

Üzerinden çıkan dijital materyallerde biat videoları, silahlı propaganda görselleri ve sansasyonel eylem planları ele geçirildi.

Polis ekipleri, şifreleme programlarını çözümlendiğinde A.Y.G.’nin patlayıcı yapımı ve uzun namlulu silah sökme-takma eğitimine dair dosyalar buldu. Ayrıca silah atış eğitimlerine ait görseller de ele geçirildi. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir saldırısıyla benzerlik dikkat çekti

Güvenlik kaynakları, eylem hazırlığındaki iki çocuğun geçmiş terör saldırılarından etkilendiklerini belirtti. Türkmenistan uyruklu D.R. ile Türk vatandaşı A.Y.G.’nin, şifreli yazışmalarında İstanbul’da yeni bir saldırı planladıkları ortaya çıktı.

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer detay ise, yakalamaların İzmir’in Balçova ilçesindeki polis merkezine yapılan silahlı saldırıdan hemen sonra gerçekleşmiş olması oldu.

8 Eylül’de düzenlenen saldırıda iki polis memuru hayatını kaybetmiş, biri polis olmak üzere üç kişi yaralanmıştı.