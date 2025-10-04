Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde yol kontrol devriyesi gerçekleştirdi. Ekipler, rutin kimlik ve araç denetimleri sırasında iki tırı şüphe üzerine durdurdu.

Tütün tespit köpeği kaçakçılığı ortaya çıkardı

Kimlik kontrolü sırasında jandarmanın çay ve tütün tespit köpeği, tırlarda tepki verince araçlarda detaylı arama yapıldı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, iki tırda gizlenmiş halde toplam 560 paket kaçak sigara bulundu.

Kaçakçılara yasal işlem

Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, her iki tır sürücüsü gözaltına alındı. Şahıslar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Denetimler sürecek

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları da yasa dışı ürün ticaretine karşı duyarlı olmaya çağırdı. Ekiplerin, şehirler arası kara yollarında düzenli denetim ve kontrol faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.