İstanbul merkezli yürütülen terörle mücadele operasyonlarında, DEAŞ silahlı terör örgütüne finansal destek sağlamak amacıyla "İnfak" adı altında para trafiği yöneten şebeke çökertildi. Jandarma ekiplerinin titiz takibiyle yakalanan 8 şüpheli gözaltına alınırken, örgütün mali yapılanmasına ait çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Terörün finansal kaynakları yakın markajda

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, DEAŞ silahlı terör örgütünün gizli mali faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla kapsamlı bir inceleme başlattı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen bu stratejik çalışma, terör örgütünün ekonomik damarlarını kesmeyi hedefledi. Çatışma bölgeleriyle bağlantılı şahısların hareketliliğini mercek altına alan güvenlik güçleri, finans ağının merkezindeki kilit isimlere ulaşmak için teknik ve fiziki takip süreçlerini titizlikle yönetti.

'İnfak' maskesi altında terör fonu

Yapılan derinlemesine incelemeler neticesinde, şüpheliler arasında yer alan A.G. isimli şahsın, örgüt adına "fon toplayıcı" pozisyonunda olduğu belirlendi. Soruşturma dosyasındaki verilere göre A.G., Suriye’deki çatışma bölgelerinde terör örgütü saflarında faaliyet gösteren unsurlar ile İstanbul’da ikamet eden örgüt sempatizanları arasında bir köprü görevi görüyordu. Dini terminolojiyi istismar ederek "İnfak" adı altında toplanan paraların, terör faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla örgütsel kanallara aktarıldığı istihbarat raporlarına yansıdı. Bu yöntemle terörün finansmanını meşrulaştırmaya çalışan yapının tüm transfer trafiği adım adım takip edildi.

Dijital ve mali takip Şebekeyi ele verdi

Operasyonun teknik aşamasında, kimlikleri saptanan toplam 8 şüphelinin geçmişe dönük MASAK raporları ve HTS kayıtları detaylı bir analize tabi tutuldu. Uzman ekiplerin gerçekleştirdiği veri madenciliği çalışmaları sonucunda, bu şahısların daha önce terör suçlarından adli işlem görmüş kişilerle yoğun bir para transferi trafiği içinde oldukları kanıtlandı. Şüphelilerin örgütsel irtibatlarını gizlemek amacıyla başvurdukları yöntemlerin, mali verilerin dijital analizi sayesinde birer birer deşifre edilmesiyle operasyon için düğmeye basıldı.

Eş zamanlı baskınlarla 8 adreste arama yapıldı

Soruşturma makamlarının talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı birimleri, şehir genelinde önceden belirlenen 8 farklı adrese eş zamanlı şafak baskınları düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonel faaliyette, hedefteki 8 şüphelinin tamamı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon yapılan ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen detaylı aramalarda, terör örgütünün finansal yapılanmasına ışık tutacak çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal muhafaza altına alındı. Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki sorgu işlemleri devam ederken, ele geçirilen delillerin yeni operasyonlara kapı aralayabileceği değerlendiriliyor.