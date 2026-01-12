Kaza, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ramazan Harmankaya (26), arkadaşından emanet aldığı motosikletle bulvar üzerinde ilerlediği sırada vites değiştirmek istedi. Bu esnada motosikletin arka tekerleği aniden kilitlendi.

Kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı

Arka tekerleğin kilitlenmesiyle dengesini kaybeden Harmankaya, savrularak yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başını kaldırıma çarpan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yeniden nabız alınmasının ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Harmankaya, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Gözyaşları içinde teslim alındı

Genç sürücünün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Ramazan Harmankaya’nın cenazesi, ağabeyi, yakınları ve arkadaşları tarafından teslim alındı. Cenaze sırasında ailesinin ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Konya’ya uğurlandı

Hayatını kaybeden genç sürücünün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Konya’nın Tuzlukçu ilçesine götürüldü.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan feci kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Ramazan Harmankaya’nın seyir halindeyken bir anda motosikletin kontrolünü kaybederek kaldırıma çarptığı anlar yer aldı.