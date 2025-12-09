Son Mühür/Merve Turan- İstanbul’un 39 ilçesine ek olarak “Yenişehir” adıyla yeni bir ilçe kurulacağı yönünde sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan iddialara ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi. DMM, söz konusu haberlerin gerçeğe dayanmadığını ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu bildirdi.

Sosyal medyada yaygınlaşan iddialar

Kanal İstanbul koridoru ile İstanbul Havalimanı çevresinin “Yenişehir” adıyla yeni bir ilçe yapılacağına dair paylaşımlar üzerine İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yayımladı. Açıklamada, iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

“Kanun olmadan ilçe kurulamaz”

DMM, il veya ilçe kurulması, kaldırılması, isim değişikliği yapılması ya da bir ilçenin başka bir ile bağlanmasının ancak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2’nci maddesi uyarınca kanunla mümkün olduğuna dikkat çekti. Bu çerçevede iddiaların mevzuata aykırı olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı’nda hazırlık yok

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere herhangi bir kamu kurumunda İstanbul’da yeni bir ilçe oluşturulmasına yönelik bir çalışmanın bulunmadığı net şekilde ifade edildi. Kamuoyuna, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar edilmemesi ve yalnızca yetkili kurumların açıklamalarının esas alınması çağrısı yapıldı.