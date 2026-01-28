Belediye ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla görülen ve çok sayıda belediye başkanının yargılandığı 200 sanıklı davada mahkeme salonu karıştı. Duruşma sırasında izinsiz ses ve görüntü kaydı alarak sosyal medyada servis eden şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın üstlendiği ileri sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik hazırlanan kapsamlı iddianame sonrası, yargı süreci hukuki bir krizle sarsıldı. Aralarında görevdeki ve tutuklu bulunan çok sayıda belediye başkanının yer aldığı, kamu ihalelerine rüşvet yoluyla müdahale edildiği iddiasıyla açılan davada, dün ilk kez sanık kürsüsüne çıkıldı. Ancak davanın esası kadar, duruşma salonunda yaşanan usulsüz kayıt girişimi gündeme damga vurdu.

Belediye başkanlarının yargılandığı tarihi duruşmada ilk gün

İddianameye göre; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklu yargılandığı dosyada, belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin suç örgütü lehine dizayn edildiği savunuluyor. Dosyanın tek görevine iade edilen ismi olan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de dahil olmak üzere toplam 200 sanık, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti karşısında ilk savunmalarını yapmak üzere Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bir araya geldi.

Yasak kayıtlar sosyal medyaya düştü

Oldukça yoğun bir güvenlik önlemi altında başlayan yargılamaya; sanık yakınları, hukukçular ve çok sayıda siyasi figür katılım gösterdi. Duruşmanın seyri esnasında, salondaki bazı izleyicilerin mahkeme kurallarını ihlal ederek ses ve görüntü kaydı aldığı, bu kayıtları anlık olarak dijital mecralarda paylaştığı belirlendi. Mahkeme heyetinin durumu fark etmesi ve yapılan incelemeler sonucunda, yargılama düzenini bozan bu girişim üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı vakit kaybetmeksizin harekete geçti.

Başsavcılık şüphelilerin tespiti için düğmeye bastı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun "soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alma veya nakletme" hükmü uyarınca yürütülüyor. Yargı yetkisini ve duruşma düzenini ihlal eden şahısların kimliklerinin belirlenmesi amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne kapsamlı bir talimat verildi. Emniyet güçleri, sosyal medyadaki paylaşımların izini sürerek kayıtları gerçekleştiren cihazları ve failleri tespit etmek için teknik incelemelerini derinleştirdi.

Yargı süreci ve güvenlik tedbirleri artırıldı

Söz konusu olay, davanın hassasiyeti ve sanık sayısının fazlalığı nedeniyle Silivri'deki duruşma salonunda güvenlik önlemlerinin tekrar gözden geçirilmesine neden oldu. İhale süreçlerine örgütlü müdahale iddialarının yargılandığı bu kritik dosyada, hem sanıkların hem de mahkeme heyetinin güvenliğini korumak amacıyla teknolojik denetimlerin artırılması bekleniyor. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nden gelecek rapor doğrultusunda, izinsiz paylaşım yapan şahısların adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.